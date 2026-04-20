Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Защиту Литвы подрывают пророссийские силы 1 449

В мире
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Защиту Литвы подрывают пророссийские силы
ФОТО: Getty images

В Литве в последнее время набирают популярность пророссийские силы, которые своими действиями пытаются подорвать обороноспособность страны...

"В Литве до трети активных избирателей - разной мягкости "вата". Я имею в виду этих людей, которые не только что-то пишут и говорят, имеют позицию, но идут на выборы и голосуют за партии, за политиков", - отметил литовский политический обозреватель Витаутас Брусерис.

По его словам, в 2022 году эта часть общества несколько притихла, однако сейчас снова активизируется. Более того, партия "Заря Нямунаса", которая представляет их интересы, вошла в правящую в Литве коалицию.

"Это беспрецедентная ситуация в истории Литвы. Легализовали откровенно пророссийские, антизападные, антиукраинские нарративы. И главное, они сейчас усиливают наступление на литовскую традиционную политику безопасности и международную политику", - добавил Бруверис.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео