Россия возглавляет тенденцию глобального подрыва прав человека. В мире расцветает "первобытная жестокость", а 2025-й был годом "хищников и хулиганов", пишет Amnesty International в ежегодном докладе.

В мире расцветает "первобытная жестокость", а 2025 год лишь "подлил масла в огонь", продолжив резкий разворот в сторону "предательства международных обязательств" и "саморазрушения", пишет международная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе, опубликованном во вторник, 21 апреля, сообщает DW. Ее генсекретарь Аньес Калламар подчеркивает, что ухудшение ситуации с правами человека во всем мире - "не просто очередной "тяжелый период". "Это сложный момент, грозящий разрушить все, что было создано за последние 80 лет", - предупреждает она, называя 2025-й годом "хищников и хулиганов".

"Этот хищнический альтернативный мировой порядок подавляет инакомыслие и протесты, использует дегуманизирующую риторику и способствует преступлениям на почве ненависти и использованию закона в качестве оружия. Он основан не на уважении к нашей общей человечности, а на торговом превосходстве и технологической гегемонии", - продолжает Калламар. "Война, а не дипломатия, правит бал", - добавляет она, выделяя среди прочего, как и в прошлые годы, конфликт на Ближнем Востоке и войну России против Украины.

Россия в авангарде атаки на права человека

По мнению Amnesty International, "в авангарде" глобального подрыва прав человека находятся Европа и Азия, а "Россия продолжает возглавлять эту тенденцию". Ситуация с правами человека в РФ за прошедший год ухудшилась, констатирует организация: Кремль продолжает агрессивную войну против Украины, власти ограничивают свободу мирных собраний, выражения мнений, свободу религии и убеждений, усиливают цензуру в интернете и подавляют инакомыслие.

Отличительной чертой российской правоохранительной и судебной систем остаются произвольные задержания по сфабрикованным обвинениям без независимых и беспристрастных расследований и судов, указывают правозащитники. "Пытки и другие виды жестокого обращения были эндемичными и совершались с почти полной безнаказанностью. Задержанные содержались в нечеловеческих или унижающих достоинство условиях", - перечисляют авторы доклада.

Главным источником нарушения прав человека в России и со стороны российских властей остается полномасштабное вторжение в Украину. Amnesty, как и в прошлые годы, указывает на грубые нарушения прав украинских военнопленных, в том числе мирных жителей, вывезенных в Россию. "Насильственные исчезновения, произвольные аресты, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки и другие виды жестокого обращения, а также несправедливые судебные процессы. Некоторые из этих действий представляли собой военные преступления и преступления против человечности", - констатируют правозащитники.

Война в Украине как фактор репрессий внутри России

Война остается и главным фактором ограничения свобод внутри России. Выступающие против вторжения в соседнюю страну сталкиваются с суровыми наказаниями и многолетними сроками. В качестве примера Amnesty приводит дело Марка Кислицина. В 2023 году его приговорили к 12 годам колонии по статье о госизмене за перевод 865 рублей на украинский счет, что силовики сочли финансированием Вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте 2025 года Верховный суд РФ оставил приговор в силе.

В целом за год увеличилось число политически-мотивированных уголовных преследований по обвинениям в экстремизме, терроризме, госизмене и шпионаже. "Репрессивные меры против оппозиционных политиков внутри и за пределами России, а также движений, которые они представляли, открыли путь к массовым репрессиям против их соратников", - констатирует Amnesty, приводя в пример дело Александра Скобова, которого в марте приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в терроризме за его публикации в соцсетях и участие в конференции Форума свободной России в Литве - организации, признанной в РФ "террористической".

Цензура в РФ как оружие подавление гражданского общества

Российские власти продолжают создавать "суверенный интернет", ограничивая доступ к сайтам, блокируя соцсети и замедляя интернет-трафик, перечисляет Amnesty. Под предлогом борьбы с мошенниками фактически была ограничена работа мессенджеров Telegram и WhatsApp, а пользователей принуждают переходить на российскую платформу Max. С сентября "умышленный поиск в интернете экстремистских материалов" и реклама VPN стали считаться административным правонарушением.

К проявлениям цензуры в РФ правозащитники отнесли и преследование группы "Стоптайм" за исполнение песен артистов, признанных "иностранными агентами". Ужесточение законодательства об "иноагентах" и "нежелательных организациях" Amnesty называет "оружием для подавления гражданского общества". "Нежелательными" в РФ за год были признаны 95 организаций, а "иноагентами" - 219 человек и организаций, отмечается в докладе.

Ключевой тенденцией года в России, по мнению Amnesty International, стало "все более широкое применение законодательства об "экстремизме" и "терроризме" против критиков властей, представителей гражданского общества и независимых голосов, говорит DW Жанин Ульманнсик (Janine Uhlmannsiek), эксперт организации по России.

Жертвы обострения отношений России и Азербайджана

Описывая ситуацию в России, Amnesty отдельно упоминает жестокое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате облав погибли двое азербайджанцев. Судмедэкспертиза Азербайджана, которому передали тела, установила, что мужчины погибли из-за избиений и пыток.

После этого в Баку задержали 11 россиян. Их обвинили в причастности к организованной преступной группировке, которая якобы занималась контрабандой и продажей наркотиков из Ирана. В суд задержанных доставили с демонстративной жестокостью, на них были видны следы побоев. Правозащитники и аналитики заявили, что задержания случайных людей, предъявленные обвинения и демонстративная жестокость были зеркальным ответом Баку Москве. Задержанные до сих пор находятся в СИЗО.

Указывая на множество нарушений прав человека в Азербайджане, Amnesty International не упоминает кейс задержанных россиян.

Amnesty: Изоляция Беларуси ослабла после решений США

В Беларуси ситуация с нарушениями прав человека за год не улучшилась: власти по-прежнему ограничивают свободу выражения мнений и собраний, подавляет инакомыслие, применяют пытки и другие виды жестокого обращения, говорится в отчете. Минск продолжает добиваться возвращения эмигрантов, отказывая им в консульских услугах за границей. Несмотря на это "чувство международной изоляции Беларуси" ослабло после дипломатических инициатив США, включая отмену некоторых санкций в обмен на освобождение политзаключенных, констатирует Amnesty.

По подсчетам Amnesty International, за год на свободу вышли более 170 политзаключенных, но в белорусских тюрьмах остаются сотни правозащитников, активистов, журналистов и юристов, осужденных по политическим мотивам. "Все больше людей подвергались произвольному преследованию и заключению в тюрьму", - пишет Amnesty.

Похожую тенденцию к ослаблению изоляции Amnesty International наблюдает и в отношении России. Готовность ЕС и международного сообщества "четко и решительно" реагировать на агрессию России в Украине также "находится под все большим давлением", отмечает Ульманнсик. "Политические и экономические проблемы в Европе, изменения в политике США при президенте Трампе, а также новые конфликты и военная эскалация в других странах, ослабляют международное внимание", - констатирует она.

"Влиятельные деятели все чаще готовы игнорировать международное право и ослаблять основанный на правилах порядок. Это отражается в риторике, которая преуменьшает ответственность России за серьезные нарушения, и в предложениях, что безнаказанность за агрессию может быть приемлемой ценой за прекращение боевых действий", - считает эксперт Amnesty, призывая лидеров ЕС "укрепить свою приверженность международному правосудию в Украине".

Подавление инакомыслия в Казахстане

В Казахстане власти в 2025 году продолжали использовать уголовные статьи о "распространении заведомо ложной информации" и разжигании этнической, социальной, расовой и религиозной розни, чтобы "заставить замолчать критические голоса и подавить инакомыслие", указывает Amnesty.

По данным местных правозащитников, за год по политически мотивированным обвинениям в тюрьмы посадили не менее 39 человек. Усилилось в стране и давление на ЛГБТ-сообщество, особенно после внесения поправок, запрещающих "пропаганду ЛГБТ".

Грузия погрузилась в авторитарные практики

Одно из самых серьезных ухудшений ситуации с правами человека за год произошло в Грузии, следует из доклада Amnesty International. "Грузия с головой погрузилась в авторитарные практики, систематически подавляя инакомыслие", - пишут правозащитники.

В ответ на волну протестов правящая партия "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов, подчеркивается в докладе. Власти использовали свое политическое влияние для "укрепления контроля и превращения правоохранительных органов, судебной системы и надзорных органов в инструменты политического возмездия", говорится в отчете Amnesty. Чистка затронула все государственные учреждения, сопровождалась массовыми увольнениями госслужащих, которые, по мнению властей, сочувствовали протестам, отмечает AI. Резко ограничив свободу собраний, власти также начали систематически преследовать активистов, журналистов и сторонников оппозиции.

Сотрудники полиции в масках регулярно избивали задержанных во время арестов и содержания под стражей, а неизвестные в штатском, в том числе вооруженные и, вероятно, связанные с властями, запугивали и нападали на протестующих и журналистов при соучастии полиции, пишет Amnesty.

Рост преступлений на почве ненависти в Германии

В Германии, по данным Amnesty International, количество расистских, антисемитских и исламофобских преступлений, а также преступлений на почве ненависти против женщин и представителей ЛГБТ-сообщества за год выросло вдвое по сравнению с допандемийным уровнем. Критику Amnesty, как и в прошлом году, вызвала политика правительства ФРГ по сокращению миграции, ограничению приема беженцев, в том числе по гуманитарным программам, и рост депортаций.

Отдельно в Amnesty выделяют действия полиции в ходе пропалестинских митингов в Германии. В докладе отмечается, что акции, связанные с боевыми действиями в секторе Газа, в ФРГ разрешено проводить только на немецком и английском языках. "Когда протестующие скандировали на иврите и арабском языке на демонстрации 8 февраля, протест был немедленно жестоко разогнан полицией", - пишет AI.

При этом Amnesty International критикует запрет в Германии лозунга "От реки до моря", который после атаки боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года активно использовался на акциях по всему миру. Тогда же МВД Германии запретило его, постановив, что он выражает поддержку ХАМАС и подстрекательство к насилию против евреев и Государства Израиль. "Не сомневайтесь, что ХАМАС приветствует скандирование "От реки до моря", потому что палестинские территории "между рекой и морем не оставляют Израилю ни сантиметра пространства", говорится в открытом письме, подписанном 30 еврейскими СМИ со всего мира и опубликованном после атаки ХАМАС.

Говоря о политике Израиля, Amnesty вновь заявила, что страна "продолжала совершать преступления геноцида и апартеида". "Население Газы подвергалось массовому голоду, убийствам и перемещению, а также разрушению домов и другой гражданской инфраструктуры, что продолжается, несмотря на соглашения о прекращении огня", - пишут правозащитники.

Правящие же в секторе Газа группировки, в первую очередь ХАМАС, "удерживали и жестоко обращались с заложниками до их освобождения", а также подвергали опасности мирных жителей, размещая военные объекты в густонаселенных районах, отмечает Amnesty. Кроме того, боевики ХАМАС казнили не менее 39 человек, обвинив их в сотрудничестве с Израилем, говорится в докладе.

"Расистская, антимигрантская программа Трампа"

В США администрация президента Дональда Трампа реализовала "расистскую, антимигрантскую программу посредством указов, которые дегуманизировали и криминализировали мигрантов и людей, ищущих убежища", пишет Amnesty International.

Правозащитники указывают на регулярные рейды, патрули и неправомерные задержания на улицах, а также создание системы массового содержания под стражей, в которой тысячи человек оказываются в переполненных помещениях без правовой помощи. Кроме того, Amnesty обвиняет Вашингтон в преследовании студентов за участие в пропалестинских демонстрациях, давлении на университеты, а также атаке на права ЛГБТ.

В целом именно на Соединенные Штаты Amnesty International возлагает ответственность за воцарение "нового порядка", видение которого, как пишет организация, было описано госсекретарем США Марком Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, предостерегает Amnesty, сопротивление нападкам Трампа или президента РФ Владимира Путина на порядок, основанный на правилах, "не означает принятия китайской концепции". "Это не альтернатива, поскольку Китай также последовательно отвергает универсальные права человека. Китайское стремление к гегемонии может принимать иную форму и осуществляться с помощью других инструментов, но результат тот же: неравенство и репрессии", - констатирует Amnesty International.