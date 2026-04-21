Власти Томской области России в ночь на 19 апреля демонтировали памятник «Камень скорби», посвящённый жертвам сталинских репрессий, в мемориальном парке Томска, а также расположенные рядом памятные знаки репрессированным латышам, литовцам, эстонцам, полякам и калмыкам, пишет «Latvijas Avīze», сообщает ЛЕТА.

В том числе был убран установленный летом 2011 года сигулдчанами и доставленный в Сибирь памятный камень, созданный художником Гунтисом Пандерсом, с надписью на латышском и русском языках: «Пусть камень говорит и скорбит о жертвах политических репрессий — латышах».

Как отмечает газета, Томская область ещё со времён царской России была местом ссылки и заключения для сотен тысяч людей, особенно в годы сталинского террора и репрессий. «Камень скорби» и мемориальный сквер в Томске, расположенные на территории бывшей следственной тюрьмы НКВД СССР, были официально открыты 25 октября 1992 года.

Когда в 1989 году у бывшей тюрьмы начались работы по благоустройству, среди строительного мусора были обнаружены человеческие кости и признаки массовых захоронений, которые, вероятно, были вывезены при ликвидации тюрьмы.