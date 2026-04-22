Послы ЕС утвердили кредит Украине на 90 млрд евро 0 320

Дата публикации: 22.04.2026
Deutsche Welle
ЕС сделал решающий шаг в окончательной процедуре утверждения масштабного кредита Украине на 2026-2027 годы. Постоянные представители стран Евросоюза дали предварительное согласие на помощь Киеву в размере 90 млрд евро.

ЕС сделал решающий шаг к окончательному утверждению кредита Украине в размере 90 млрд евро, вопрос о котором оставался нерешенным на протяжении нескольких месяцев из-за вето Венгрии. Постоянные представители стран Евросоюза в среду, 22 апреля, дали предварительное согласие на предоставление масштабного пакета помощи. Об этом сообщил посол Республики Кипр, которая по ротации председательствует сейчас в ЕС.

Теперь вопрос о предоставлении кредита пройдет письменную процедуру для его окончательного утверждения Советом ЕС. Ожидается, что письменная процедура завершится, в четверг, 23 апреля, днем.

Как отмечает корреспондентка DW в Брюсселе, речь идет об утверждении поправки к многолетнему бюджету ЕС - это последний технический элемент, необходимый для запуска кредита для Киева. Решение послов стран ЕС открыло путь к окончательному утверждению кредита.

Венгрия сняла вето после победы оппозиции на выборах

Рассчитанный на 2026–2027 годы кредит в размере 90 млрд евро для Украины, уже пятый год противостоящей полномасштабной военной агрессии РФ, был согласован еще в декабре 2025 года, долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии.

После парламентских выборов в этой стране лидер победившей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал не блокировать кредит Украине, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля сообщил, что Брюссель рассчитывает выплатить первый транш к концу мая - началу июня.

#Украина #финансы #дипломатия #экономика #Евросоюз #Россия #политика #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
