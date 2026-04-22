Великобритания, несмотря на жесткую риторику в отношении обхода энергетических санкций, воздерживается от ареста российских танкеров в своих водах. Как сообщило издание The Times, правительство опасается, что борьба с "теневым флотом" ляжет непосильным бременем на бюджет налогоплательщиков.

По данным источников издания, содержание всего одного задержанного танкера может обойтись государству в десятки миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму входят расходы на безопасную стоянку, техническое обслуживание судна, оплату труда экипажа и, что немаловажно, страхование экологических рисков. Учитывая, что многие суда "теневого флота" находятся в ветхом техническом состоянии, любая авария при конвоировании может обернуться экологической катастрофой, за ликвидацию которой придется платить Лондону.

Кроме того, огромную долю расходов составляют юридические издержки. Владельцы судов, часто скрытые за цепочкой офшорных компаний, могут годами оспаривать аресты в судах. На протяжении всего этого времени судно должно оставаться в порту под надзором британских властей.

Ранее также поднимался вопрос соответствия таких операций международному праву. Представители Королевского флота выражали опасения, что принудительная остановка судов в международных проливах или исключительной экономической зоне без веских доказательств совершения преступления может быть расценена как нарушение свободы судоходства.

Таким образом, на текущий момент британская стратегия борьбы с российским экспортом нефти остается преимущественно административной и санкционной, ограничиваясь внесением конкретных судов и компаний в "черные списки", но не переходя к активным действиям в море.