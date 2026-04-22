Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

The Times рассказала почему на самом деле Британия не решается арестовывать «теневой флот» РФ 1 654

В мире
Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: The Times рассказала почему на самом деле Британия не решается арестовывать «теневой флот» РФ
ФОТО: Unsplash

Великобритания, несмотря на жесткую риторику в отношении обхода энергетических санкций, воздерживается от ареста российских танкеров в своих водах. Как сообщило издание The Times, правительство опасается, что борьба с "теневым флотом" ляжет непосильным бременем на бюджет налогоплательщиков.

По данным источников издания, содержание всего одного задержанного танкера может обойтись государству в десятки миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму входят расходы на безопасную стоянку, техническое обслуживание судна, оплату труда экипажа и, что немаловажно, страхование экологических рисков. Учитывая, что многие суда "теневого флота" находятся в ветхом техническом состоянии, любая авария при конвоировании может обернуться экологической катастрофой, за ликвидацию которой придется платить Лондону.

Кроме того, огромную долю расходов составляют юридические издержки. Владельцы судов, часто скрытые за цепочкой офшорных компаний, могут годами оспаривать аресты в судах. На протяжении всего этого времени судно должно оставаться в порту под надзором британских властей.

Ранее также поднимался вопрос соответствия таких операций международному праву. Представители Королевского флота выражали опасения, что принудительная остановка судов в международных проливах или исключительной экономической зоне без веских доказательств совершения преступления может быть расценена как нарушение свободы судоходства.

Таким образом, на текущий момент британская стратегия борьбы с российским экспортом нефти остается преимущественно административной и санкционной, ограничиваясь внесением конкретных судов и компаний в "черные списки", но не переходя к активным действиям в море.

×
Читайте нас также:
#санкции #танкеры #экономика #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео