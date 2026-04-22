Вступление нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в должность ожидается 9 мая, когда на первое заседание соберётся новоизбранный парламент, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок во вторник написал на платформе Facebook, что в этот день состоится первое заседание нового парламента.

Возглавляемая Мадьяром центристско-правая оппозиционная партия «Tisza» в этом месяце победила на парламентских выборах, получив 52% голосов и завершив 16-летнее правление премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно избирательной системе Венгрии, такой результат означает, что «Tisza» получит две трети мест в парламенте, что даёт ей супербольшинство, достаточное для внесения изменений в конституцию.

После того как президент выдвинет кандидатуру премьер-министра, парламент сможет утвердить её при поддержке не менее 50% депутатов. Ожидается, что избрание Мадьяра на этот пост станет формальностью.

Шуйок был избран президентом парламентом в 2024 году при поддержке правопопулистской партии Орбана «Fidesz». Мадьяр заявлял, что считает Шуйока «нелегитимным», и призывал его уйти в отставку после формирования нового правительства.

Если президент не подаст в отставку, фракция «Tisza» в новом парламенте намерена инициировать конституционные поправки, которые позволят отстранить его от должности.