460 000 военнослужащих в армии Германии — не предел, — Писториус

Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: 460 000 военнослужащих в армии Германии — не предел, — Писториус

Цель Германии по численности армии в 460 000 военнослужащих не является максимальной и может быть увеличена при необходимости, заявил в среду министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Это число «не потолок», а скорее «направление, в котором мы движемся», отметил Писториус в интервью телерадиокомпании ARD, добавив, что численность может быть увеличена в ответ на меняющиеся требования или ухудшение ситуации в сфере безопасности.

Министр также указал на прогресс в увеличении численности личного состава.

С момента его вступления в должность число военнослужащих на активной службе выросло примерно с 180 000 до около 186 000, и продолжает расти количество заявок и набор на службу.

Как отметил министр, цель — организованно и быстро расширить вооруженные силы.

Писториус не исключил возможность восстановления обязательной службы, если добровольных мер окажется недостаточно.

В таком случае «нам придется обсудить и принять решение о введении обязательных требований», признал министр, добавив, что в настоящее время такой шаг не рассматривается.

Пока приоритетом является достижение цели с использованием существующих мер, подчеркнул Писториус.

#безопасность #оборона #Германия #политика
