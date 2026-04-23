Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа срочно пополняет газовые запасы: кризис в Ормузском проливе усугубляет дефицит

Дата публикации: 23.04.2026
На фоне беспрецедентно низких запасов, европейские страны начали активную закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). Однако процесс осложняется из-за кризисной ситуации в Ормузском проливе, что подтверждают свежие данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE).

Европейские страны столкнулись с необходимостью экстренно пополнять свои газовые запасы, что обусловлено напряженной обстановкой в Ормузском проливе. Закачка топлива в подземные хранилища (ПХГ) началась при значительно более низких уровнях заполненности, чем в предыдущие годы. Этот процесс осложняется из-за продолжающегося кризиса, который влияет на мировые поставки. Такие выводы следуют из свежих данных, опубликованных Европейской ассоциацией операторов газовой инфраструктуры (GIE).

С середины апреля европейские подземные хранилища газа перешли в активный режим нетто-закачки, когда ежесуточно в них поступает примерно на 0,15 миллиарда кубометров больше, чем расходуется. Тем не менее, некоторые страны, такие как Болгария, Чехия, Дания и Польша, пока не приступили к восполнению своих запасов. Например, Польша демонстрирует заполненность хранилищ на уровне 44%, что превышает средние показатели по Евросоюзу и дает ей возможность не торопиться с закачкой.

Благодаря рекордному импорту сжиженного природного газа (СПГ) в марте, составившему около 13,7 миллиарда кубометров, заполненность ПХГ в ЕС увеличилась почти на 3 процентных пункта по сравнению с минимумом конца марта. Однако общие темпы пополнения запасов остаются ниже, чем в предыдущие годы. Это объясняется острой нехваткой доступного газа на мировом рынке, что создает дополнительные трудности для европейских потребителей.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, а также ограничения судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, привели к значительному сокращению предложения СПГ. В результате, имеющиеся объемы газа направляются преимущественно на текущее потребление, а не на пополнение хранилищ. Одновременно усиливается жесткая конкуренция за СПГ с азиатскими странами, где цены на газ уже превысили европейские. Это провоцирует перенаправление значительной части поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

В случае, если блокада Ормузского пролива затянется на 3–4 месяца, эксперты прогнозируют развитие экстремального сценария. При таком раскладе стоимость газа способна взлететь до 900 долларов за тысячу кубометров. Чтобы обеспечить привлечение дополнительных объемов сжиженного природного газа в летний период, цены на рынке должны находиться в диапазоне от 500 до 700 долларов.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире
Изображение к статье: Ученые успешно клонировали двух детенышей американских хорьков
В мире животных
Изображение к статье: «Нас ждет 1917-й»: лидер коммунистов Геннадий Зюганов предрёк России новую революцию уже осенью
В мире
1
Изображение к статье: Что-то знают? Cверхбогатые люди скупают недвижимость
Бизнес
Изображение к статье: Происхождение карточных мастей
Дом и сад
Изображение к статье: Антип Водогон: что разрешено и что строго запрещено 24 апреля
Дом и сад
Изображение к статье: Будет создан крупный военный полигон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео