На фоне беспрецедентно низких запасов, европейские страны начали активную закачку газа в свои подземные хранилища (ПХГ). Однако процесс осложняется из-за кризисной ситуации в Ормузском проливе, что подтверждают свежие данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE).

Европейские страны столкнулись с необходимостью экстренно пополнять свои газовые запасы, что обусловлено напряженной обстановкой в Ормузском проливе. Закачка топлива в подземные хранилища (ПХГ) началась при значительно более низких уровнях заполненности, чем в предыдущие годы. Этот процесс осложняется из-за продолжающегося кризиса, который влияет на мировые поставки. Такие выводы следуют из свежих данных, опубликованных Европейской ассоциацией операторов газовой инфраструктуры (GIE).

С середины апреля европейские подземные хранилища газа перешли в активный режим нетто-закачки, когда ежесуточно в них поступает примерно на 0,15 миллиарда кубометров больше, чем расходуется. Тем не менее, некоторые страны, такие как Болгария, Чехия, Дания и Польша, пока не приступили к восполнению своих запасов. Например, Польша демонстрирует заполненность хранилищ на уровне 44%, что превышает средние показатели по Евросоюзу и дает ей возможность не торопиться с закачкой.

Благодаря рекордному импорту сжиженного природного газа (СПГ) в марте, составившему около 13,7 миллиарда кубометров, заполненность ПХГ в ЕС увеличилась почти на 3 процентных пункта по сравнению с минимумом конца марта. Однако общие темпы пополнения запасов остаются ниже, чем в предыдущие годы. Это объясняется острой нехваткой доступного газа на мировом рынке, что создает дополнительные трудности для европейских потребителей.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке, а также ограничения судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, привели к значительному сокращению предложения СПГ. В результате, имеющиеся объемы газа направляются преимущественно на текущее потребление, а не на пополнение хранилищ. Одновременно усиливается жесткая конкуренция за СПГ с азиатскими странами, где цены на газ уже превысили европейские. Это провоцирует перенаправление значительной части поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).

В случае, если блокада Ормузского пролива затянется на 3–4 месяца, эксперты прогнозируют развитие экстремального сценария. При таком раскладе стоимость газа способна взлететь до 900 долларов за тысячу кубометров. Чтобы обеспечить привлечение дополнительных объемов сжиженного природного газа в летний период, цены на рынке должны находиться в диапазоне от 500 до 700 долларов.