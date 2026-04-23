Токио и Эр-Рияд договорились о создании альтернативного маршрута для поставок нефти, минуя стратегически важный Ормузский пролив. Этот шаг является частью масштабной стратегии Японии по диверсификации источников и укреплению энергетической безопасности, включая активное использование национальных запасов, способных покрыть потребности страны на 254 дня.

Новый маршрут для японской нефти

Япония и Саудовская Аравия достигли важного соглашения о создании нового маршрута для транспортировки нефти. Этот путь позволит избежать прохода через критически значимый Ормузский пролив, что значительно повысит безопасность поставок. Новость об этом прозвучала после телефонного разговора между премьер-министром Японии Санаэ Такаити и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, как сообщает агентство Kyodo.

Стратегия энергетической безопасности Токио

Ранее японские власти уже выражали уверенность в способности полностью обеспечить внутренние потребности в нефти как минимум до конца текущего года. Этот амбициозный план опирается на два ключевых элемента: активное использование альтернативных логистических цепочек и частичную реализацию государственных нефтяных резервов. Токио стремится максимально диверсифицировать свои источники энергии, чтобы минимизировать риски.

Диверсификация поставщиков

В качестве новых направлений рассматриваются поставки из Объединенных Арабских Эмиратов через порт Эль-Фуджайра, а также из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. По оценкам, каждая из этих стран способна обеспечить примерно половину необходимого Японии объема сырья. Кроме того, Соединенные Штаты выразили готовность увеличить экспорт нефти в Японию в четыре раза по сравнению с прошлогодними показателями, преимущественно с терминалов в Техасе. Дополнительные объемы ожидаются также из Азербайджана, что еще больше расширяет географию поставок.

Использование стратегических запасов

С 16 марта нефть из государственных резервов уже активно поступает на внутренний рынок страны. Эти объемы достаточны для удовлетворения потребностей Японии в течение 45 дней. Продажа оптовым компаниям осуществляется по сниженным ценам, которые были зафиксированы до начала ударов США и Израиля по Ирану. Общий объем стратегических запасов Японии составляет внушительные 470 миллионов баррелей. Этого количества хватит, чтобы покрыть энергетические нужды страны на целых 254 дня. Таким образом, Япония демонстрирует серьезную подготовку к любым вызовам в сфере энергетической безопасности.