Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки ранее озвученным планам о дистанционном участии, лично прибудет на неформальный саммит лидеров Европейского союза на Кипре. Об этом сообщает издание "Европейская Правда", ссылаясь на собственные источники.

По информации собеседников, украинский лидер отправится на встречу европейских коллег, которая стартует вечером 23 апреля на Кипре. Этот визит происходит на фоне ожидаемого решения о разблокировке кредита в 90 миллиардов евро для Украины.

Ранее официально сообщалось, что участие Президента Зеленского будет дистанционным. Вскоре он вылетит на Кипр с территории одного из европейских государств.

Ключевые вопросы саммита

На двухдневной встрече, запланированной на 23-24 апреля, лидеры ЕС рассмотрят ключевые вопросы. Кипр, как текущая председательствующая страна в Евросоюзе, примет обсуждение геополитической ситуации и формирования бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 годы.

Также возможно рассмотрение "некоторых аспектов" статьи 42(7) Договоров ЕС, касающейся совместной обороны. Прибытие глав государств и правительств ожидается начиная с 17:00.