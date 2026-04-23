Шокирующий инцидент в Южном Ливане, где солдат ЦАХАЛ разбил статую Иисуса Христа, вызвал волну возмущения. Вскоре после этого израильская армия поспешила объявить, что именно она заменила поврежденный символ на новый. Однако эти заявления оказались далеки от истины, как сообщает агентство «Йени Сафак».

На самом деле, восстановлением святыни занялись итальянские миротворцы. Они взяли на себя миссию по возвращению статуи на её законное место.

Инцидент с разрушением статуи в ливанской деревне Дебель был зафиксирован на фото и вызвал широкий общественный резонанс. Действия израильского солдата были осуждены командованием ЦАХАЛ.

Виновные получили наказание: 30 дней военного ареста и отстранение от боевых задач. При этом ЦАХАЛ утверждал, что поврежденная статуя была заменена их силами «в полной координации с местным сообществом».

Однако спустя несколько дней появились видеокадры, полностью опровергающие эти заявления. На них отчетливо видно, как новую статую Иисуса Христа доставляют и устанавливают в ливанской деревне.

Эту важную миссию выполнили итальянские военные, входящие в состав Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Им активно помогал посол Ватикана, подчеркивая международный характер восстановления.