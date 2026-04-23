Мир в огне: бывший генсек НАТО жестко раскритиковал бездействие ЕС

Дата публикации: 23.04.2026
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил глубокую обеспокоенность, заявив, что европейские саммиты утратили свою эффективность. По его словам, лидеры ЕС не способны оперативно принимать жизненно важные решения в условиях глобальных кризисов, когда «мир буквально горит».

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выступил с резкой критикой, утверждая, что саммиты Европейского союза потеряли свою действенность. Он подчеркнул, что их участники оказались неспособны принимать своевременные и необходимые решения в условиях острых кризисов, когда «мир буквально горит».

В интервью газете Politico, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что современная Европа пребывает в состоянии непрекращающегося кризиса. Он добавил, что существующая архитектура принятия решений совершенно не приспособлена для таких вызовов.

Расмуссен категорично заявил, что устаревшие подходы в Европейском союзе больше не приносят результатов. Он настоятельно призвал лидеров сообщества к радикальному пересмотру всей системы безопасности в условиях стремительных глобальных изменений. По его мнению, промедление ЕС в ситуации, когда «мир буквально горит», абсолютно неприемлемо.

Бывший генеральный секретарь НАТО также подчеркнул, что Евросовет, являющийся высшим политическим органом сообщества, должен отказаться от затяжных «ночных дискуссий». Он призвал к значительному ускорению реакции на угрозы безопасности, используя «быстродействующие структуры, которые требуются в нынешнюю эпоху».

