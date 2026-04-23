Cына свергнутого шаха Ирана в Берлине забросали помидорами 0 445

В мире
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Cына свергнутого шаха Ирана в Берлине забросали помидорами

65-летнего Резу Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году шаха Ирана, в Берлине забросали помидорами на пресс-конференции. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил ТК «Bild на русском».

65-летнего Резу Пехлеви, сына свергнутого в 1979 году шаха Ирана, в Берлине забросали помидорами на пресс-конференции. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил ТК «Bild на русском».

Инцидент произошёл после того, как Пехлеви, претендующий на ведущую роль в иранской оппозиции, выступил на Федеральной пресс-конференции с участием депутатов Бундестага. Нападавший мужчина был арестован. Других подробностей берлинская полиция пока не сообщила.

Ранее Пехлеви, приглашенный в Берлин «для переговоров», в интервью WELT заявил, что политика Германии в отношении Ирана «разочаровывает» и раскритиковал канцлера Фридриха Мерца «за сдержанность». Он также озвучил свой план на период после возможной смены режима в Иране.

