Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неожиданный визит: Принц Гарри снова в Киеве

В мире
Дата публикации: 23.04.2026
BB.LV
Утром 23 апреля принц Гарри совершил неанонсированный визит в столицу Украины, чтобы выразить поддержку и напомнить миру о вызовах, стоящих перед страной.

Утром 23 апреля принц Гарри совершил неанонсированный визит в Киев, столицу Украины. Об этом сообщили британский журналист ITV NEWS Крис Шип в Х и издание "Европейская правда".

Крис Шип передал прямую речь Гарри: "Прибыв в Киев, Гарри сказал: "Приятно снова быть в Украине". Он рассказал ITV News, что хочет "напомнить людям у себя на родине и во всем мире, с чем приходится сталкиваться Украине, а также поддержать людей и партнеров, которые ежечасно, ежедневно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях"".

Цели визита

Принц Гарри планирует принять участие в Киевском форуме безопасности. Ожидается, что в своем выступлении он назовет Украину "передовой линией самой демократии". Он также осудит военные преступления Путина как "систематические и умышленные".

Гарри намерен предупредить, что конфликт в Украине является "войной за ценности, а не только за территорию". "ЕП" напоминает, что это уже третий визит герцога Сассекского в Украину с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Благотворительная деятельность и поддержка ветеранов

Ожидается, что бывший британский солдат посетит саперов благотворительной организации Halo Trust. Эту организацию активно поддерживала его покойная мать, принцесса Диана.

Гарри, который отслужил 10 лет в британской армии, также планирует встретиться с украинскими участниками своего фонда Invictus Games Foundation. Этот фонд оказывает помощь раненым ветеранам, способствуя их восстановлению через спорт.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео