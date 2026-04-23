Утром 23 апреля принц Гарри совершил неанонсированный визит в столицу Украины, чтобы выразить поддержку и напомнить миру о вызовах, стоящих перед страной.

Утром 23 апреля принц Гарри совершил неанонсированный визит в Киев, столицу Украины. Об этом сообщили британский журналист ITV NEWS Крис Шип в Х и издание "Европейская правда".

Крис Шип передал прямую речь Гарри: "Прибыв в Киев, Гарри сказал: "Приятно снова быть в Украине". Он рассказал ITV News, что хочет "напомнить людям у себя на родине и во всем мире, с чем приходится сталкиваться Украине, а также поддержать людей и партнеров, которые ежечасно, ежедневно выполняют чрезвычайную работу в невероятно сложных условиях"".

Цели визита

Принц Гарри планирует принять участие в Киевском форуме безопасности. Ожидается, что в своем выступлении он назовет Украину "передовой линией самой демократии". Он также осудит военные преступления Путина как "систематические и умышленные".

Гарри намерен предупредить, что конфликт в Украине является "войной за ценности, а не только за территорию". "ЕП" напоминает, что это уже третий визит герцога Сассекского в Украину с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Благотворительная деятельность и поддержка ветеранов

Ожидается, что бывший британский солдат посетит саперов благотворительной организации Halo Trust. Эту организацию активно поддерживала его покойная мать, принцесса Диана.

Гарри, который отслужил 10 лет в британской армии, также планирует встретиться с украинскими участниками своего фонда Invictus Games Foundation. Этот фонд оказывает помощь раненым ветеранам, способствуя их восстановлению через спорт.