Первое место в списке Forbes за 2026 год занял владелец Nordgold, генеральный директор холдинга "Севергрупп" Алексей Мордашов. Впервые в истории рейтинга состояние миллиардера из РФ превысило 30 млрд долларов.

Совокупное состояние 155 российских миллиардеров увеличилось с 625,5 млрд долларов (534,6 млрд евро) в 2025 году до рекордных 696,5 млрд долларов (595,3 млрд евро) - несмотря на замедление роста российской экономики и санкций. Это следует в четверг, 23 апреля, из рейтинга Forbes за 2026 год.

Первое место с большим отрывом занял владелец Nordgold, генеральный директор холдинга "Севергрупп" Алексей Мордашов (37 млрд долларов или 32 млрд евро). Впервые в истории рейтинга состояние миллиардера из РФ превысило отметку в 30 млрд долларов (26 млрд евро). Укрепление позиций Мордашова произошло, главным образом, из-за роста цен на золото - за год почти на 80%. На второй строчке - глава холдинга "Интеррос" и "Норильского никеля" Владимир Потанин (29,7 млрд долларов или 25,4 млрд евро). Тройку замыкает глава Общественного совета Фонда "Наше будущее", основатель и основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов (29,5 млрд долларов или 25,2 млрд евро).

Список миллиардеров с гражданством РФ расширился

Список миллиардеров с гражданством РФ расширился - со 146 до 155 человек. Прирост обеспечили в основном "новички" - их в перечне 14, еще три бывших миллиардера вернулись в список. Четыре россиянина покинули его из-за снижения оценки бизнеса, еще трое по решению судов лишились основных активов: у Дмитрия Каменщика конфисковали "Аэропорт Домодедово", у Константина Струкова - золотодобывающую компанию ЮГК, у Дениса Штенгелова - пищевой холдинг КДВ, пишет Forbes. Основатель "Яндекса" и совладелец Nebius Group Аркадий Волож выбыл из российского списка, поскольку отказался от гражданства РФ.

Самый богатый "новичок" - Руслан Рахимкулов

Самым богатым "новичком" стал сын бывшего миллиардера Мегдета Рахимкулова, владелец венгерской инвестиционной компании Kafijat Руслан Рахимкулов (1,9 млрд долларов или 1,6 млрд евро). Он владеет долями в крупнейших предприятиях Венгрии - OTP Bank и нефтегазовой компании MOL.

В десятке - Леонид Михельсон, Сулейман Керимов и Владимир Лисин

В первую десятку также попали председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон и его семья, сенатор Сулейман Керимов и его семья, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, а также совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко.

Согласно Forbes Russia, число россиян в списке миллиардеров и их общее состояние резко упали в 2022 году, после начала войны в Украине. Позднее оба этих показателя вновь начали расти. Forbes ведет свой список с 1987 года.