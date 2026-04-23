Maersk бьет тревогу: Иран фактически блокирует Ормузский пролив

Дата публикации: 23.04.2026
Судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано в четверг, когда Иран открыл огонь по коммерческим судам и заявил о захвате как минимум двух из них. Этот инцидент, произошедший впервые за почти восемь недель конфликта на Ближнем Востоке, вызвал серьезную обеспокоенность у мировых морских перевозчиков.

Заявление Maersk о закрытии пролива

Ормузский пролив остается «накрепко закрытым», заявила в четверг датская компания Maersk, являющаяся вторым по величине контейнерным судоходным гигантом в мире. Эта тревожная оценка обусловлена не только высокой геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, но и недавними обстрелами Ираном трех контейнеровозов, принадлежащих компании.

В официальном заявлении Maersk подчеркивается: «Мы не можем гарантировать безопасную перевозку и безопасность наших людей. Имущество и грузы наших клиентов остаются нашим главным приоритетом». Компания также добавила, что «наша команда, базирующаяся в странах Персидского залива, постоянно оценивает ситуацию в условиях сохраняющейся динамичности и изменчивости. Мы продолжим следить за ситуацией и оценивать варианты дальнейших действий».

Обострение ситуации и захват судов

Судоходство через Ормузский пролив практически прекратилось в четверг, после того как иранские силы открыли огонь по коммерческим судам. Более того, Иран заявил о захвате как минимум двух из них, что стало первым подобным инцидентом за почти восемь недель продолжающейся войны.

Ранним утром четверга в проливе был замечен лишь один балкер LB Energy, при этом ни одно судно не заходило в акваторию. Танкер для нефтепродуктов Ocean Jewel сейчас дрейфует у входа в пролив, прервав свой транзит сразу после того, как иранские силы атаковали три судна.

Два из этих судов — MSC Francesca и Epaminondas — были впоследствии взяты на абордаж иранскими силами. Этот акт ознаменовал собой новый, более агрессивный этап в стремлении Тегерана установить полный контроль над судоходством в Ормузском проливе.

Тем не менее, по крайней мере одно судно смогло пройти через пролив после инцидентов с обстрелами. Балкер Ascanio, находящийся под греческим управлением и плавающий под флагом Маршалловых Островов, доставил продовольствие в Иран и пересек пролив поздно вечером в среду. Сейчас Ascanio продолжает свой путь на юг по Оманскому заливу, демонстрируя, что не все маршруты полностью заблокированы, но риски остаются крайне высокими.

Реакция и действия США

США, со своей стороны, объявили о развертывании 31 судна с 13 апреля, когда их военные корабли приступили к блокированию побережья Ирана. Большая часть этих судов представляла собой нефтяные танкеры, что подчеркивает стратегическую важность региона.

