Университет Мюнстера открывает первый в Европе факультет исламской теологии

Дата публикации: 23.04.2026
ФОТО: пресс-фото

Университет Мюнстера в Германии в июле откроет факультет исламской теологии, который станет первым факультетом такого рода в Европе, сообщает ЛЕТА со ссылкой на DPA.

Декан Муханад Корхиде подчеркнул, что этот шаг очень важен для мусульманской общины. "Это знак признания мусульман, поскольку теперь с ними ведется диалог в академическом контексте", — отметил социолог.

С 2011 года в Университете Мюнстера при филологическом факультете действует Центр исламской теологии, который готовит преподавателей религии.

Новый факультет сможет самостоятельно присуждать докторские степени и формировать собственные экзаменационные комиссии.

Финансирование федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия обеспечено для восьми профессорских должностей, в том числе в области исламской истории, этики и философии.

Факультет исламской теологии планируется открыть 1 июля, а полноценная академическая деятельность начнется в зимнем семестре 2026/2027 года, когда будут сформированы все комитеты.

#образование #Ислам #религия #университет #Германия
Оставить комментарий

