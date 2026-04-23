Новое венгерское правительство, сформированное после победы партии Петера Мадяра на выборах 12 апреля, обещает рассекретить архивы тайной полиции коммунистической эпохи. Это заявление сделал руководитель аппарата Мадяра.

Новое правительство Венгрии намерено распахнуть завесу над архивами тайной полиции коммунистического режима. Об этом важном шаге сообщил руководитель аппарата Петера Мадяра, чья партия одержала убедительную победу на парламентских выборах 12 апреля.

Балинт Руфф, которого Мадяр утвердил как кандидата на пост главы кабинета премьер-министра, дал интервью новостному сайту Valasz Online. Он подчеркнул, что рассекречивание архивов станет его "задачей номер один".

Руфф, являющийся юристом и политическим советником, пояснил свою позицию: "Это задача для историков, но я смогу обеспечить, чтобы следующее правительство создало для этого соответствующие условия, то есть предоставило возможность проводить исследования без политического давления".

Венгрия до сих пор не последовала примеру Польши или Чехии, где имена коллаборационистов тайной полиции коммунистической эпохи были официально обнародованы. Хотя некоторые имена и просачивались в СМИ на протяжении многих лет, официального раскрытия не происходило.В настоящее время граждане могут получить доступ лишь к собственным делам. Однако материалы, касающиеся других лиц, включая бывших информаторов, остаются недоступными для широкой публики.

Учредительное заседание нового парламента Венгрии запланировано на 9 мая. Именно тогда Петер Мадяр официально вступит в должность премьер-министра страны.