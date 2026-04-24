Эммануэль Макрон: «Прощай, политика!» после 2027 года

Дата публикации: 24.04.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон сенсационно объявил о своем уходе из большой политики после завершения второго срока в 2027 году, пообещав покинуть Елисейский дворец навсегда.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление, сообщив, что его политическая карьера завершится в 2027 году. После десяти лет у руля страны он покинет Елисейский дворец и больше не будет заниматься политикой.

Это сенсационное признание прозвучало во время его официального визита на Кипр, где Президент Макрон участвовал в неформальном саммите лидеров ЕС. В беседе со школьниками франко-кипрской школы в Никосии он откровенно сказал: "Я не занимался политикой раньше и не буду заниматься ею после".

Французский лидер также поделился своими размышлениями о трудностях, которые ожидают его на завершающем этапе десятилетнего президентства. По его словам, главная задача — это не только отстоять уже достигнутые успехи, но и найти силы для исправления недочетов.

Президент Макрон подчеркнул, что "Самое сложное после девяти лет – это сохранить то, что ты сделал хорошо, и попытаться пойти дальше, но иногда приходится исправлять то, что ты сделал неправильно". Это демонстрирует его стремление к совершенству даже на финишной прямой.

Тем временем, Франция готовится к президентским выборам, которые пройдут в апреле 2027 года. Согласно текущим опросам, если лидер ультраправых Марин Ле Пен не сможет участвовать в гонке из-за судебного решения, то её протеже Жордан Барделла имеет все шансы стать следующим главой государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!
Изображение к статье: Фото: jugendstils.riga.lv
Культура &
Изображение к статье: Обломки российского беспилотника впервые повредили объекты в Румынии
В мире
Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Телескоп NASA обнаружил странную планетную систему: такого никогда раньше не видели
Техно
Изображение к статье: 58-летняя Николь Кидман поразила смелостью на обложке Vogue: фотосессия с обнаженными ногами
Lifenews
Изображение к статье: Секрет любимых песен: почему музыка из юности запоминается на всю жизнь
Люблю!

