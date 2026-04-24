Литва, хоть и находится на периферии Евросоюза, уверенно заняла роль политического лидера блока в его противостоянии с Россией. Об этом 24 апреля заявил еврокомиссар по обороне, литовец Андрюс Кубилюс.

Выступая на оборонном форуме в Вильнюсе, Кубилюс подчеркнул уникальное положение своей страны. Он заявил: "Географически мы на фланге Европы, но политически мы голова Европы. Возможно, я не всегда объективен, потому что сам из этого региона, но я вижу смещение мышления по всей Европе. В прошлом году канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немцы ждали слишком долго и не слушали предупреждения прибалтийских государств, а генсек НАТО Марк Рютте сказал, что все страны НАТО теперь на восточном фланге".

Инвестиции в оборону

Еврокомиссар также выразил уверенность, что страны Прибалтики смогут значительно выиграть от общей милитаризации региона. Он отметил, что новый семилетний бюджет ЕС на период 2028–2034 годов предусматривает внушительные военные инвестиции.Эти вложения в прибалтийские государства составят около 20 миллиардов евро. Их основная цель — создание современной транспортной инфраструктуры, способной обеспечить быструю переброску военных сил НАТО к границам с Россией и Белоруссией.

Кубилюс с энтузиазмом описал потенциальные выгоды от этих проектов. Он заявил: "Это новые рабочие места, дороги, мосты, туннели и железные дороги. Дорога, по которой могут ехать танки, может также использоваться для транспорта, грузовиков и туристов".

Призыв к действию

Еврокомиссар настоятельно призвал руководство Литвы и других прибалтийских стран активно использовать все открывающиеся перед ними возможности. Он подчеркнул, что регион уже стал "более рискованным для обычных инвестиций", что делает оборонные проекты особенно актуальными.