Китай впервые применил торговые ограничения против европейских компаний, включив семь из них в черный список за участие в поставках вооружений на Тайвань. Этот шаг стал ответом на действия ЕС.

Китай включил семь европейских компаний в свой список предприятий, подлежащих экспортному контролю. Причиной стало их участие в поставках оружия на Тайвань, что стало первым случаем применения Пекином торговых ограничений против европейских компаний.

Министерство коммерции КНР объявило об этом в двух заявлениях, подчеркнув, что мера принята в интересах национальной безопасности. Приказ вступает в силу немедленно, запрещая экспорт китайских товаров двойного назначения этим компаниям и требуя прекращения всей связанной с этим деятельности.

Европейские компании под прицелом

Среди попавших в список компаний оказалась немецкая Hensoldt AG, специализирующаяся на радиолокационных и сенсорных технологиях. Также в перечень вошли бельгийские FN Herstal и FN Browning Group, известные производством стрелкового оружия.

Четыре чешские компании, включая оборонные Excalibur Army и Omnipol, также оказались под китайскими санкциями. Эта мера запрещает зарубежным организациям и частным лицам передавать компаниям из списка товары двойного назначения китайского происхождения.

Китай все чаще стремится применять свое внутреннее законодательство за пределами международных границ. Представитель Министерства коммерции заявил, что Пекин уведомил Европейский союз до объявления о санкциях.

Он подчеркнул, что это целенаправленная мера против конкретных организаций, связанных с военной сферой. При этом она не повлияет на более широкую торговлю между Китаем и ЕС, а также на добросовестные компании.

Расширение санкционного инструментария

Эти действия расширяют использование санкционного инструмента, ранее примененного Пекином против американских оборонных подрядчиков. Среди них были такие гиганты, как Lockheed Martin и General Dynamics.

В июле прошлого года Китай добавил в свой список восемь тайваньских военных поставщиков. В начале этого года под санкции попали 20 японских компаний из-за высказываний премьер-министра Санаэ Такаичи о Тайване.

Китай считает Тайвань своей территорией, несмотря на его статус самоуправляемой демократической страны. Отношения между Пекином и Токио ухудшились после заявления японского лидера о том, что вторжение Китая на Тайвань может заставить Японию развернуть свои войска.

В ответ Пекин ввёл меры, включая ограничения на туризм, чтобы оказать давление. Целью было заставить Японию отказаться от этих заявлений, чего Токио пока не сделала.

Дипломатическая изоляция Тайваня

Китай активно выступает против продажи оружия Тайваню и стремится к его дипломатической изоляции. На этой неделе президент Тайваня Лай Чинг-те был вынужден отменить визит к одному из последних своих дипломатических союзников.

Это произошло после того, как три африканские страны, поддерживающие Китай, отозвали разрешение на его пролёт. Последние меры экспортного контроля были приняты на следующий день после того, как ЕС обнародовал подробности своего 20-го пакета санкций в отношении России.

Этот пакет включает новые ограничения в отношении ряда китайских компаний.