Президент США Дональд Трамп вызвал бурю негодования, назвав Индию «адской дырой» в своей публикации, что привело к резкой критике со стороны индийских официальных лиц и правозащитных организаций.

В среду, 22 апреля, Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social стенограмму высказываний ведущего консервативного подкаста Майкла Сэвиджа. В документе осуждалось конституционное право США на гражданство для всех, кто родился в стране.

В публикации индийских иммигрантов в технологической отрасли обвиняли в том, что они не нанимают белых американцев, родившихся в стране. Также утверждалось, что иммигранты из Индии плохо владеют английским языком.

"Ребенок здесь сразу получает гражданство, а затем они привозят сюда всю семью из Китая, Индии или какой-то другой адской дыры на этой планете", - говорится в заметке Трампа.

Трамп разжигает "огонь ненависти"

Представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал незамедлительно отреагировал, назвав эти высказывания необоснованными и совершенно неуместными. Он подчеркнул: "Эти замечания явно необоснованные и неуместные. Они, безусловно, не отражают реальности индийско-американских отношений, которые издавна основываются на взаимном уважении и общих интересах".

Конгрессмен Ами Бера, демократ, чьи родители сами являются индийскими иммигрантами, назвал послание Трампа "оскорбительным, невежественным и недостойным занимаемой им должности". Он особо отметил: "Президенту Трампу, который родился в состоятельной и привилегированной семье, никогда не приходилось сталкиваться с такими трудностями, с которыми сталкиваются многие семьи иммигрантов".

Правозащитная организация Hindu American Foundation выразила глубокую тревогу по поводу этой "ненавистнической, расистской тирады". В своем заявлении они предупредили: "Поддержка подобных высказываний президентом США лишь подльет масла в огонь ненависти и поставит под угрозу наши сообщества в то время, когда ксенофобия и расизм и без того достигли беспрецедентного уровня".