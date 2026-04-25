Эрни Дозио, 75-летний американский миллионер и владелец калифорнийских виноградников, известный своей страстью к охоте на крупную дичь, трагически погиб в Центральной Африке. Во время сафари в Габоне, где он выслеживал редкого желтоспинного дукера, его насмерть затоптало стадо из пяти слоних. Инцидент, о котором стало известно благодаря Daily Mail, произошел 17 апреля.

Эрни Дозио, 75-летний американский миллионер и увлеченный охотник на крупную дичь, трагически погиб во время сафари в Центральной Африке. За это приключение он заплатил внушительные $40 тысяч. По данным Daily Mail, инцидент произошел в Габоне, когда Дозио выслеживал редкую лесную антилопу — желтоспинного дукера.Американское посольство в Габоне занимается репатриацией тела погибшего на его родину в США. Хотя бизнесмен скончался еще 17 апреля, информация о трагедии стала достоянием общественности лишь недавно.

Стадо, состоящее из пяти самок африканского слона и их детеныша, скрывалось в густом подлеске, когда охотник и его профессиональный гид оказались всего в нескольких метрах от них. Почувствовав угрозу своей безопасности, слонихи мгновенно перешли в атаку.

«Я не хотел бы вдаваться в подробности, но можно с уверенностью предположить, что все произошло быстро», — процитировало издание слова знакомого погибшего, бывшего охотника из Кейптауна.

У Дозио не было ни единого шанса на спасение. Самки африканского слона, весящие почти 4 тонны, способны развивать скорость до 40 км/ч. Охотник выронил свою мощную винтовку, когда одно из массивных животных отшвырнуло его в сторону. В руках миллионера осталось лишь ружье для антилоп, совершенно бесполезное против разъяренных гигантов.

«Эрни был очень известным и популярным охотником в США и Африке, страстным защитником природы и занимался массой благотворительной работы. Он был действительно хорошим парнем», — подчеркнул собеседник.

Дозио являлся владельцем компании Pacific AgriLands, которой принадлежал виноградник площадью 12 тысяч акров в Модесто. Он был значимой фигурой в местном сообществе Лоди. Миллионер входил в совет винной комиссии и был пожизненным членом охотничьего клуба California Wildfowl. Кроме того, на протяжении 30 лет он занимал пост главы благотворительного ордена «Лоси» (Great Elk).

Его калифорнийский дом был буквально музеем трофеев, собранных за десятилетия охоты по всему миру. Среди них были головы экзотических животных: от слонов, носорогов и львов до медведей, крокодилов и леопардов.