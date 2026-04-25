Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Белый дом: Иран запросил личную встречу с США для переговоров 1 391

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белый дом: Иран запросил личную встречу с США для переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объявила о предстоящей поездке специальных посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан 25 апреля, где они проведут переговоры с иранской стороной.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально подтвердила, что специальные посланники американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Пакистан утром 25 апреля. Их миссия — проведение переговоров с представителями Ирана. Это заявление было сделано в пятницу, 24 апреля, и цитируется CNN со ссылкой на "Европейскую правду".

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что американский президент Дональд Трамп направляет Виткоффа и Кушнера в Пакистан для участия в диалоге с Ираном. Левитт подчеркнула важность этой инициативы.

Детали предстоящих переговоров

"Я могу подтвердить, что специальный посланник Виткофф и Джаред Кушнер завтра утром снова отправятся в Пакистан для проведения переговоров, прямых переговоров – при посредничестве пакистанцев, которые были невероятными друзьями и посредниками на протяжении всего этого процесса – с представителями иранской делегации", – заявила она.

Кэролайн Левитт также отметила, что инициатива о встрече исходила от иранской стороны. Иранцы связались с американскими представителями, "как их призвал президент", и выразили желание провести личную встречу.

Роль вице-президента и команды

"Вице-президент остается глубоко вовлеченным во весь этот процесс, и он будет находиться здесь, в Соединенных Штатах, вместе с президентом, госсекретарем Марко Рубио и всей командой национальной безопасности, чтобы получать обновления. Конечно, все будут готовы вылететь в Пакистан, если это будет необходимо", – сказала Левитт.

Стоит напомнить, что 21 апреля президент Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном на неопределенный срок. Это решение было принято по просьбе Пакистана.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео