Несмотря на сложную обстановку на Ближнем Востоке, европейские государства обладают достаточными запасами газа и активно пополняют свои подземные хранилища, готовясь к новым ограничениям на российский СПГ.

С субботы, 25 апреля, Европа начинает поэтапное введение запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на краткосрочной основе, как сообщает Bloomberg. Европейский Союз полностью прекратит закупки российского СПГ на спотовом рынке.

Влияние на рынок и цены

При этом поставки по долгосрочным контрактам смогут продолжаться до конца текущего года. ЕС покрывает около 12% своих газовых потребностей за счет России, причем часть этого объема поступает по трубопроводам.

По оценкам ведущих компаний Wood Mackenzie Ltd. и Energy Aspects Ltd., запрет на спотовом рынке способен сократить поставки российского СПГ на 2,8–3,5 млн тонн ежегодно. Это сокращение происходит на фоне значительного роста базовых цен на газ в регионе, которые уже подскочили примерно на 40% из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В настоящее время Европа обладает достаточными запасами газа, что отчасти обусловлено добровольным снижением мирового спроса. Регион постепенно начал сезон активной закачки газа в свои подземные хранилища.

Тем не менее, в ближайшие месяцы Европе предстоит закупить значительные объемы топлива, чтобы полностью пополнить запасы к предстоящей зиме.

Будущие вызовы и стратегии

Чиновники Европейского Союза многократно подчеркивали недопустимость возвращения к прежней зависимости от импорта российских энергоресурсов.

Аналитики по СПГ из Energy Aspects отмечают, что Европейская комиссия обладает правом объявить чрезвычайное положение. В таком случае она сможет временно возобновить разрешение на покупку российского топлива на спотовом рынке.

В следующем году ряд крупнейших европейских энергопоставщиков окажутся перед необходимостью разорвать действующие контракты на поставку российского СПГ. Среди них — французская TotalEnergies SE, испанская Naturgy Energy Group SA и немецкая SEFE Securing Energy for Europe GmbH.

Несмотря на европейские ограничения, российский "Новатэк", являющийся основным акционером производственного объекта на Ямале в Арктике, активно наращивает свои усилия по продаже газа по всей Азии. Этот объект в настоящее время поставляет газ и в Европу.

Ранее сообщалось, что в марте страны Евросоюза в совокупности увеличили закупки российского сжиженного газа на 17%. Общий объем достиг 5 млн тонн на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке.

По оценкам экологической организации Urgewald, эти закупки могли обойтись странам ЕС примерно в 2,88 млрд евро. Примечательно, что Испания импортировала рекордный объем газа из России.