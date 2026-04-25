Канцлер Германии Фридрих Мерц с уверенностью заявил, что его страна не только не утратила своего величия, но и продолжает удерживать лидирующие позиции в мире. Это смелое утверждение прозвучало во время его выступления на конференции CDA, проходившей в Марбурге.

В ходе своего выступления политик подчеркнул серьёзность текущего момента, заявив: «Наше поколение проживает, и я говорю это без всякой помпезности, такие трудности, которые не встречалось ни одному поколению со времен Второй мировой войны». Эти слова ярко отражают масштаб вызовов, стоящих перед современным обществом.Несмотря на все сложности, Мерц твёрдо убеждён в силе Германии, которая, по его словам, по-прежнему находится на вершине мирового развития. Однако канцлер не стал скрывать и существующие проблемы, среди которых он выделил замедленный экономический рост, разрастающуюся бюрократию и обременительные налоги.