Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к нации с настоятельным призывом сократить потребление электроэнергии. Он подчеркнул, что это необходимо из-за потенциальных ударов США и Израиля по инфраструктуре страны.

"Враги нацеливаются на нашу инфраструктуру и пытаются окружить нас, чтобы вызвать недовольство людей и превратить нынешнее удовлетворение в недовольство. Люди не должны допускать возникновения условий для недовольства", - сказал Пезешкиан.

Президент подчеркнул, что иранцам крайне важно сократить потребление электричества, чтобы избежать серьезных негативных последствий. В случае ударов по инфраструктуре со стороны противников, страна может столкнуться с острой нехваткой ресурсов.

"Сейчас нам не нужно, чтобы люди шли на жертвы, но нам необходимо контролировать потребление. Дома, вместо того чтобы включать 10 лампочек, используйте 2 - в чем проблема?" - добавил президент Ирана.

Угрозы со стороны США и Израиля

Недавно Соединенные Штаты открыто заявили о своих намерениях атаковать иранскую инфраструктуру, если условия объявленного перемирия будут нарушены. Подобные предупреждения в адрес Тегерана звучали и от Израиля.

Тем не менее, иранский режим пока отказывается от заключения мирного соглашения, ссылаясь на чрезмерные требования Вашингтона. Основное условие американской администрации — это полный отказ Ирана от развития своей ядерной программы.