Иранский Корпус стражей революции захватил американское судно: причины и последствия

Дата публикации: 25.04.2026
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) совершил захват американского военного судна Epaminondas. Этот инцидент, как сообщает издание Tansim, связан с использованием судна армией США.

Подробности задержания судна Epaminondas

Судно Epaminondas, неоднократно заходившее в порты США за последние полгода, было задержано КСИР. Причиной стали "многочисленные морские нарушения", как было заявлено.

По данным сервиса MarineTraffic, информация о местоположении Epaminondas не обновлялась более двух суток. Последний раз судно было зафиксировано в Оманском заливе, к западу от иранского города Кухестак.

Контекст обострения в регионе

Захват Epaminondas произошел на фоне продолжающегося конфликта вокруг Ормузского пролива. Этот регион является ключевой точкой напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Соединенные Штаты объявили о морской блокаде и начали останавливать суда, пытающиеся ее обойти. В рамках этих действий было перехвачено иранское судно Touska в Оманском заливе.

