ЕС, возможно, придется вернуться к вопросу финансирования Украины уже в следующем году, пишет The Wall Street Journal. По словам дипломатов, Киеву потребуются дополнительно 19 млрд евро для покрытия потребностей бюджета.

ЕС, возможно, придется вернуться к вопросу финансирования Украины уже в следующем году - несмотря на то, что на этой неделе Совет Европейского Союза утвердил кредит Украине в размере 90 млрд евро. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), пишет DW.

Ранее ожидалось, что после выделения указанной суммы проблема финансирования вновь встанет не раньше 2028 года.

Кредит ЕС должен был покрыть две трети потребностей Украины в области бюджетных и оборонных трат на этот и следующий годы. Япония и ряд западных стран, включая Великобританию, ведут переговоры о предоставлении Киеву примерно 45 млрд евро, необходимых до конца 2027 года, но пока договоренности не закреплены, уточняет WSJ.

WSJ: Киеву потребуются дополнительно 19 млрд евро

По словам диписточников, дефицит финансирования Украины на следующий год вырос с начала планирования кредита - Киеву потребуются дополнительно 19 млрд евро для покрытия бюджетных потребностей в 2027 году.

Ситуация осложняется целым рядом факторов, включая кризис в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа и рост цен на энергоносители на фоне войны в Иране, констатирует издание.

Совет ЕC утвердил кредит Киеву

Совет ЕC утвердил кредит Украине, а также 20-й пакет санкций в отношении РФ 23 апреля. Оба документа приняты единогласно в ходе письменной процедуры, сообщили в постоянном представительстве Кипра - страны, которая по ротации председательствует в ЕС.

"Сегодня Совет утвердил последний элемент, необходимый для выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро. Председательство Кипра неустанно работало над тем, чтобы все необходимые элементы для предоставления кредита были на месте", - заявил министр финансов Республики Кипр Макис Керавнос.

По его словам, выплата кредита начнется "так скоро, как это возможно, чтобы обеспечить жизненно важную поддержку наиболее насущных бюджетных потребностей Украины". "ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.

Венгрия сняла вето после победы оппозиции на выборах

Рассчитанный на 2026-2027 годы кредит в размере 90 млрд евро для Украины, уже пятый год противостоящей полномасштабной военной агрессии РФ, был согласован еще в декабре 2025 года, долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии.

После парламентских выборов в этой стране лидер победившей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал не блокировать кредит Украине, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля сообщил, что Брюссель рассчитывает выплатить первый транш к концу мая - началу июня.