Столица Мали, Бамако, содрогается от взрывов и интенсивных перестрелок. Похоже, джихадистские формирования развернули масштабные скоординированные нападения по всей территории государства. Сведения о столкновениях поступают также из Гао, Кидаля на севере и Севаре в центральной части, что, по мнению аналитиков, является самым крупным джихадистским наступлением за многие годы.

В субботнем заявлении военные подтвердили продолжение боевых действий, подчеркнув: "наши силы обороны и безопасности в настоящее время занимаются отражением нападения". Свидетели передали агентству Reuters информацию о взрывах и стрельбе вблизи крупной военной базы Кати, расположенной за пределами столицы. Военнослужащие оперативно блокировали дороги в этой местности.

Кроме того, поступают сведения о столкновениях в северных регионах Гао и Кидаль, а также в центральной части страны, в Севаре. По мнению обозревателей, это представляет собой самое масштабное джихадистское нападение за последние годы.

Противоречивые сведения

Местный житель, возвращавшийся в Бамако из Эфиопии, рассказал Би-би-си, что все авиарейсы в город были отменены рано утром в субботу. На данный момент остаётся неясным, повлияли ли сообщения о нападениях на функционирование аэропорта.

Посольство США в Мали призвало своих граждан оставаться дома и воздержаться от поездок. Это связано с сообщениями о взрывах и стрельбе у международного аэропорта Модибо Кейта в Бамако, а также неподалеку от Кати.

Несмотря на то, что многие жители Бамако отмечают спокойствие в большинстве районов, в отдельных частях города слышна стрельба. По имеющимся данным, на подъездах к аэропорту установлены контрольно-пропускные пункты, где осуществляется досмотр транспорта.

Ульф Лессинг, глава региональной программы Сахеля в Фонде Конрада Аденауэра в Мали, в интервью Би-би-си заявил, что текущий инцидент, вероятно, является "крупнейшим скоординированным джихадистским нападением на Мали за последние годы".

Военные Мали объявили о борьбе с неустановленными "террористическими группировками", утверждая, что ситуация находится под контролем. Однако многочисленные сообщения свидетельствуют о продолжающихся боях.

Видеоматериалы, активно распространяемые в социальных сетях, указывают на возможную причастность к этим атакам джихадистской группировки "Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслинин" (JNIM). Также упоминаются повстанцы из Фронта освобождения туарегов "Азавад" (FLA).

Пресс-секретарь FLA Мохамед Эльмаулуд Рамадане через социальные сети сообщил, что повстанцы установили контроль над несколькими позициями в Гао и Кидале. Он также обратился к соседним Буркина-Фасо и Нигеру с призывом не вмешиваться. Би-би-си не имеет подтверждений этих заявлений представителя туарегов.

Три страны, три хунты

В настоящее время Мали находится под управлением военной хунты, возглавляемой генералом Ассими Гоитой, который пришёл к власти в результате государственного переворота в 2020 году. Хунта изначально пользовалась широкой народной поддержкой. Она обещала найти выход из затянувшегося кризиса и восстановить безопасность в стране.

Главную угрозу для центральной власти представляют сепаратистское восстание этнических туарегов на севере и джихадисты из группировки JNIM, дружественной "Аль-Каиде".

В 2013 году для противодействия эскалации повстанческого движения в Мали были развернуты миротворческая миссия ООН и французские войска. Однако они покинули страну после прихода к власти хунты. Военное правительство затем привлекло российских наемников из ЧВК "Вагнер", которых позднее сменил "Африканский корпус".

Тем не менее, джихадистское повстанческое движение не демонстрирует признаков ослабления. Значительные территории на севере и востоке страны по-прежнему остаются вне государственного контроля.