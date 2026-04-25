Вторжение России в Украину не просто нарушило международное право, оно стало катализатором полного краха прежнего мирового порядка. Узнайте, как это событие перекроило мировую политическую карту.

Авантюрная война, развязанная Дональдом Трампом против Ирана, является прямым следствием так называемого "эффекта Путина". Старый мировой порядок, который основывался на международном праве, окончательно прекратил свое существование в феврале 2022 года, уступив место праву силы. Об этом в своей авторской статье для Neue Zürcher Zeitung пишет главный редактор этого издания, международный обозреватель Эрик Гуджер.

Журналист отмечает, что на фоне серьезных экономических последствий для региона и всего мира от двухмесячного ближневосточного конфликта многие до сих пор не понимают истинных причин, по которым Трамп вообще начал эту войну, ведь очевидной выгоды в ней не просматривается.

"США начали войну, потому что ни одно иностранное государство не могло их остановить. Ни Россия, ни Китай, и, конечно же, не беззубые европейцы. Никто не мог остановить нападение Америки. То, что звучит так просто, имеет далеко идущие и тревожные последствия", – объясняет Гуджер.

Обозреватель убежден, что текущий конфликт на Ближнем Востоке — это не изолированное событие, а лишь часть масштабного глобального перехода от старого мирового порядка, где после распада СССР доминировали США, к многополярному миру с несколькими противоборствующими блоками силы. В качестве очевидных центров силы в новом мире журналист называет США, Китай, Россию, Индию и ЕС, подчеркивая, что прежние принципы сосуществования больше не работают.

"Это эффект Путина. Никто не был достаточно сильным и решительным в 2022 году, чтобы остановить его вторжение в Украину", – подчеркивает автор публикации. Гуджер убежден, что эта "пентархия", то есть соперничество пяти доминирующих государств, принесет миру значительные риски.

В частности, войны, подобные тем, что продолжаются в Украине и в Персидском заливе, в ближайшие годы станут "скорее правилом, чем исключением". При этом журналист не верит, что это противостояние перерастет в глобальную войну по типу первых двух мировых войн. По мнению Гуджера, конфликты останутся региональными, даже если их последствия ощутит весь мир.

Однако автор публикации, кажется, упускает из виду, что как Первая, так и Вторая мировые войны начинались именно с относительно небольших пограничных конфликтов, которые стремительно вовлекли в себя всю планету.

Актуальная мировая обстановка

