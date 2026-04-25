Американский Минюст отменил мораторий на федеральные казни и одобрил расстрел в качестве метода приведения приговора в исполнение. Ведомство также упростило внутренние процедуры для ускорения рассмотрения дел, связанных со смертной казнью, - сообщает портал "Дежурный по Америке".

Кроме того, доклад Минюста настаивает на конституционности и других мер исполнения приговора — это электрический стул, газовая камера и смертельная инъекция. Также ведомство планирует ввести запрет на прошения о помиловании заключенных до завершения всех судебных процедур.

Минюст уже санкционировал ходатайства о требовании смертной казни для 44 обвиняемых. В числе этих заключенных — три члена группировки MS-13, двое из которых являются нелегальными мигрантами.

В США мораторий на смертную казнь за федеральные преступления действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году Трамп его отменил его, после чего были казнены 13 человек. При Байдене мораторий вернули и запретили инъекции с пентобарбиталом — нынешняя администрация назвала эти меры «невыполнением обязанности по защите американского народа» .