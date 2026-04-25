Бывший судья Томас Мукаушер в статье для Newsweek предупреждает : Соединенные Штаты скатываются к беззаконию, что ведет к дипломатической и нравственной катастрофе. Он призывает осознать, что отказ от международного права превращает страну в мирового злодея.

Бывший судья Томас Мукаушер в своей статье для Newsweek подчеркивает: Соединенным Штатам крайне важно осознать, что возвращение к «закону джунглей» обернется не только дипломатическим, но и глубоким нравственным падением. Эти опасения усилились после недавнего предостережения китайского руководителя Си Цзиньпина, который заявил: «Чтобы сохранить авторитет международного правопорядка, мы не можем пользоваться им, когда это нас устраивает, и отказываться от него, когда не устраивает».

Мы наблюдаем повсеместное беззаконие, творимое нами по всему миру, и это заставляет задуматься: неужели Америка превратилась в мирового злодея? Все указывает на то, что это так.

Пренебрежение международным правом

Достаточно вспомнить заявления президента Трампа относительно его войны против Ирана. Он начал год с провокационного утверждения: «Я не нуждаюсь в международном праве». С тех пор и по сей день президент последовательно подтверждает эту позицию, демонстрируя полное пренебрежение к правовым нормам.

Атака на Иран лишена как правовых, так и моральных оснований. Общественность обманывали относительно иранской угрозы, и эта ложь продолжается, оправдывая необъяснимое нападение. Президент Трамп, тем временем, угрожает отбросить Иран в каменный век, полностью уничтожить его цивилизацию и разрушить жизненно важную гражданскую инфраструктуру, без которой женщины и дети страны не смогут выжить.

Цена беззакония

Однако куда более значимым, чем вся эта агрессивная риторика, является ужасающий факт: за время войны, развязанной президентом Трампом, погибло свыше 3 800 человек, среди которых сотни детей. Отношение администрации Трампа к закону и морали, пожалуй, наиболее ярко выразил новоявленный «военный министр» Пит Хегсет, хваставшийся, что Америка побеждает «решительно, сокрушительно и беспощадно».

После удара, унесшего жизни 170 учителей и учениц иранской начальной школы, Хегсет цинично заявил: «Эта борьба не могла быть справедливой, и это не справедливая борьба. Мы бьем их лежачими, и именно так и должно быть». Прежде милосердие Америки служило источником её нравственного авторитета на мировой арене. Именно благодаря этому люди предпочитали сотрудничать с нами, а не с деспотичными диктаторами. Когда же мы успели забыть, что лежачих бьют исключительно бандиты?

Утрата морального авторитета

Сегодня, к сожалению, именно эти бандиты олицетворяют Америку: крикливая, угрожающая, кровожадная группировка, попирающая закон. Возникает вопрос: действительно ли такое беззаконие способствует укреплению нашей безопасности? Напротив, наши противники стали смелее, а союзники отвернулись от нас.

Это нападение фактически лишило конгресс его конституционных полномочий по объявлению войны. Вспомним, что даже Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший обращались за разрешением конгресса перед началом военных действий. Теперь же, без одобрения конгресса, войны начинаются по чьей-то прихоти, движимые эмоциями, безрассудством, жестокостью и глупостью. Все это неумолимо превращает нас в настоящих злодеев.

Ведь только злодеи всегда демонстрировали полное отсутствие уважения к закону и человеческой жизни. Вспомните, как Россия и Китай теряли жизни своих граждан в войнах за последние сто лет.

Уроки истории

Подумайте о том, как нацистская Германия вела свои войны, и что Гитлер говорил о неспровоцированном нападении на Польшу: «Наша сила в нашей скорости и жестокости». Он утверждал, что победа достигается, когда «убивают безжалостно и беспощадно». Эти слова звучат до боли знакомо, не так ли, господин Хегсет?

Превращение в злодея отнюдь не гарантирует большей безопасности. Мировое сообщество признало справедливость нашего дела, что и привело к победе во Второй мировой войне. Именно беспощадность немцев и японцев предопределила их поражение в той же войне.

Жестокость, проявленная США во Вьетнаме, породила множество врагов поддерживаемого нами режима. Американские пытки и хаотичные убийства в ходе войны с террором привели к появлению «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ) и возрождению «Талибана» в Афганистане. Тем не менее, президент Трамп и Хегсет, по-видимому, верили, что зверства и жестокость обеспечат быструю победу над Ираном. Однако самое важное, что они безвозвратно уничтожили, — это любую возможность иранского восстания. Ведь разве человек, ставший свидетелем убийства своих соседей, станет впоследствии помогать убийцам?

Соединенным Штатам следовало бы извлечь уроки из собственной войны в Ираке. После терактов 11 сентября весь мир выразил поддержку в борьбе с «Аль-Каидой». Однако, когда было принято решение атаковать Ирак вместо «Аль-Каиды», наши позиции на мировой арене значительно ослабли. Израиль также не усвоил этот урок после нападения 7 октября, превратившись в государство-изгой. Теперь и мы, к сожалению, присоединились к их числу. Быть "плохим парнем" и злодеем, возможно, отвлекает от внутренних проблем и тешит демагогическое эго, но это ни в коей мере не укрепляет нашу безопасность. И гордиться здесь, безусловно, нечем.

Томас Г. Мукавшер — бывший судья по сложным судебным делам в штате Коннектикут и бывший руководитель Американской ассоциации юристов. Он является автором книги « Распространенный недостаток: ненужная сложность в судах и 50 способов ее уменьшить».