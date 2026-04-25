Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу заявил, что откажется от мандата депутата парламента после того, как его коалиция потерпела тяжёлое поражение на выборах, положившее конец его 16-летнему правлению, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

62-летний Орбан, который с 1990 года непрерывно входил в парламент Венгрии, на прошлой неделе призвал к "полному обновлению" своей национал-консервативной партии "Fidesz".

"Сейчас я нужен не в парламенте, а в реорганизации национального крыла", - сказал Орбан в видео на "Facebook" после заседания исполнительного комитета партии "Fidesz".

Он заявил, что готов остаться на посту председателя "Fidesz", если партия примет такое решение на июньском конгрессе.

На парламентских выборах в Венгрии убедительную победу одержала консервативная Партия уважения и свободы ("Tisza"), которую представляет Петер Мадьяр. Мадьяр, победивший с обещанием "смены режима", обвинил Орбана в трусости.

"Этот "смелый" уличный боец по-прежнему не способен на одно — взять на себя ответственность", - написал Мадьяр в "Facebook".

Первое заседание нового созыва парламента Венгрии запланировано на 9 мая, когда новоизбранные депутаты принесут присягу.

Партия Мадьяра "Tisza" получила 141 мандат, партия Орбана "Fidesz-KDNP" — 52 места, а крайне правая партия "Наша родина" — шесть мест в парламенте, состоящем из 199 депутатов.