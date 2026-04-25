Папа римский призвал отказаться от смертной казни во всём мире

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Папа римский призвал отказаться от смертной казни во всём мире
ФОТО: пресс-фото

Папа римский Лев XIV в субботу призвал отказаться от смертной казни во всём мире, несмотря на то, что администрация США рассматривает возможность расширения её применения, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

"Человеческое достоинство не исчезает даже после совершения очень тяжких преступлений", - сказал Лев XIV в видеопослании, отметив 15 лет со времени отмены смертной казни в его родном штате Иллинойс в США.

"Католическая церковь всегда учила, что жизнь каждого человека с момента зачатия до естественной смерти священна и заслуживает защиты", - сказал Лев XIV, который в прошлом году стал первым папой римским из США.

"Действительно, право на жизнь является основой всех остальных прав человека", - отметил он. "Поэтому только тогда, когда общество защищает святость человеческой жизни, оно может процветать и развиваться", - добавил папа.

Лев XIV выразил поддержку "тем, кто выступает за отмену смертной казни в США и во всём мире".

Смертная казнь разрешена более чем в двадцати из 50 штатов США, хотя в ряде штатов она фактически больше не применяется.

Видеопослание Лва XIV было опубликовано вскоре после того, как в США прозвучали призывы расширить использование смертной казни.

Министерство юстиции, возглавляемое исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, призвало в дальнейшем при федеральных казнях преступников, приговорённых к смертной казни, расстреливать.

Президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока восстановил смертную казнь на федеральном уровне, однако она была приостановлена его преемником, бывшим президентом Джо Байденом, который ввёл мораторий. Теперь Бланш стремится возобновить применение смертной казни на федеральном уровне.

В настоящее время разрешёнными методами казни являются смертельная инъекция, электрический стул и расстрел, который допускается в пяти штатах.

Отношения между президентом США и Лвом XIV в последнее время стали очень напряжёнными.

Трамп в нескольких публикациях на своей платформе "Truth Social" критиковал папу, утверждая, что тот "слаб в борьбе с преступностью".

Лев XIV отверг необычную публичную критику Трампа и ясно дал понять, что его нельзя запугать. Однако позже он подчеркнул, что не заинтересован в конфронтации с президентом США.

