США потеряли более тысячи ракет Tomahawk в конфликте с Ираном – данные WSJ

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
Изображение к статье: США потеряли более тысячи ракет Tomahawk в конфликте с Ираном – данные WSJ

Американские чиновники подтверждают: в ходе боевых действий против Ирана Соединенные Штаты уже использовали свыше 1000 крылатых ракет Tomahawk и до 2000 зенитных ракет.

Американские чиновники сообщили, что с начала конфликта против Ирана Соединенные Штаты уже использовали более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk и до 2 тысяч ракет противовоздушной обороны. Такое масштабное потребление боеприпасов вызывает серьезные опасения среди представителей администрации. Они все чаще высказывают мнение, что США могут оказаться неспособными полноценно защитить Тайвань в случае китайского вторжения в ближайшем будущем.

Истощение арсенала

Согласно данным американских чиновников, с 28 февраля, даты начала войны с Ираном, США применили свыше 1000 дальнобойных ракет Tomahawk. Также было выпущено от 1500 до 2000 критически важных ракет ПВО, включая перехватчики для систем THAAD, Patriot и Standard Missile. Полное восстановление этих запасов может занять до шести лет.

Столь значительные траты боеприпасов спровоцировали активные дискуссии внутри администрации. Обсуждается необходимость корректировки оперативных планов на случай, если Президент отдаст приказ военным защищать Тайвань.

Геополитические реалии и риски

Чиновники отмечают, что в настоящее время прямых признаков конфликта с Китаем не наблюдается. Китайский лидер Си Цзиньпин готовится к важному саммиту с Трампом в Пекине в следующем месяце. Кроме того, в китайских вооруженных силах происходит чистка среди генералов.

Однако, если конфликт все же возникнет в ближайшей перспективе, США столкнутся с серьезным дефицитом боеприпасов. Это потенциально может подвергнуть американские войска повышенному риску.

Пути решения проблемы

В то же время, другие представители администрации выражают уверенность в возможности сокращения сроков замены боеприпасов. Они видят решение в значительных инвестициях в оборонно-промышленную базу. Также предлагается активно развивать производство недорогих боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

