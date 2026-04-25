Американские чиновники сообщили, что с начала конфликта против Ирана Соединенные Штаты уже использовали более 1000 дальнобойных ракет Tomahawk и до 2 тысяч ракет противовоздушной обороны. Такое масштабное потребление боеприпасов вызывает серьезные опасения среди представителей администрации. Они все чаще высказывают мнение, что США могут оказаться неспособными полноценно защитить Тайвань в случае китайского вторжения в ближайшем будущем.

Истощение арсенала

Согласно данным американских чиновников, с 28 февраля, даты начала войны с Ираном, США применили свыше 1000 дальнобойных ракет Tomahawk. Также было выпущено от 1500 до 2000 критически важных ракет ПВО, включая перехватчики для систем THAAD, Patriot и Standard Missile. Полное восстановление этих запасов может занять до шести лет.

Столь значительные траты боеприпасов спровоцировали активные дискуссии внутри администрации. Обсуждается необходимость корректировки оперативных планов на случай, если Президент отдаст приказ военным защищать Тайвань.

Геополитические реалии и риски

Чиновники отмечают, что в настоящее время прямых признаков конфликта с Китаем не наблюдается. Китайский лидер Си Цзиньпин готовится к важному саммиту с Трампом в Пекине в следующем месяце. Кроме того, в китайских вооруженных силах происходит чистка среди генералов.

Однако, если конфликт все же возникнет в ближайшей перспективе, США столкнутся с серьезным дефицитом боеприпасов. Это потенциально может подвергнуть американские войска повышенному риску.

Пути решения проблемы

В то же время, другие представители администрации выражают уверенность в возможности сокращения сроков замены боеприпасов. Они видят решение в значительных инвестициях в оборонно-промышленную базу. Также предлагается активно развивать производство недорогих боеприпасов.