США возвращают расстрелы: федеральные казни снова в силе

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Министерство юстиции США объявило о комплексе мер, направленных на упрощение применения смертной казни, включая возобновление расстрелов для осужденных за особо тяжкие федеральные преступления. Эти шаги призваны обеспечить справедливость и завершить дела для пострадавших.

Министерство юстиции США анонсировало ряд значительных изменений, призванных упростить применение смертной казни на федеральном уровне. Среди них — возобновление расстрелов для лиц, осужденных за самые тяжкие преступления, находящиеся в федеральной юрисдикции. Об этом ведомство сообщило в своем пресс-релизе, опубликованном в пятницу.

Расстрел как метод казни

На сегодняшний день расстрел разрешен в пяти штатах, однако применяется крайне редко. Согласно данным Центра информации о смертной казни (DPIC), с момента восстановления смертной казни в США в 1976 году и до 2010 года были расстреляны всего три человека, а в 2015 году — еще двое.

В Минюсте США заявили: «Среди предпринятых действий — восстановление протокола о введении смертельной инъекции [пентобарбитала], принятого во время первой администрации [президента Дональда] Трампа, расширение протокола с включением туда дополнительных методов приведения приговора в исполнение, таких как расстрел, а также упрощение внутренних процессов для ускорения дел со смертными приговорами». Эти меры направлены на предотвращение самых варварских преступлений и обеспечение справедливости.

Ведомство также отменило бессрочный мораторий на федеральные казни, который был введен при президенте Джо Байдене. В результате этого решения были санкционированы казни в отношении 44 обвиняемых. Эти шаги, как подчеркивают в Минюсте, призваны обеспечить долгожданное завершение дел для оставшихся в живых близких жертв.

Исторический контекст и процедура

Впервые расстрел как вид казни был применен в США в 1608 году в колонии Джеймстаун, расположенной в Вирджинии. В 1878 году Верховный суд постановил, что расстрел преступников не противоречит конституционному запрету на жестокие наказания, как указано в отчете правительства США.

Процедура исполнения расстрела может значительно варьироваться в зависимости от конкретного штата. Например, в Юте винтовка одного из членов расстрельной команды заряжается холостыми патронами, при этом никто из исполнителей не знает, какая именно.

Над сердцем осужденного устанавливается мишень, а его лицо закрывают, после чего производится выстрел. Это делается для того, чтобы снизить психологическую нагрузку на исполнителей.

Новые методы и предвыборные обещания

И.о. генпрокурора США Тодд Бланш поручил Федеральному бюро тюрем внести изменения в протокол исполнения смертной казни. Цель этих изменений — включить дополнительные конституционные способы казни, которые в настоящее время предусмотрены законодательством некоторых штатов.

Помимо расстрела, к таким методам относятся казнь на электрическом стуле, а также новый метод удушения газом, впервые примененный в Алабаме в 2024 году. Эти шаги были предприняты президентом Трампом в рамках исполнения его предвыборного обещания о возобновлении смертной казни, как сообщает Reuters.

Во время его первого срока, после 20-летнего перерыва, путем инъекций были казнены 13 федеральных заключенных. Это подчеркивает решимость администрации в вопросах применения высшей меры наказания.

