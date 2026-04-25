Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие

В мире
Дата публикации: 25.04.2026
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о потенциальном участии Анкары в операциях по очистке Ормузского пролива от мин. Это станет возможным лишь после достижения мирного соглашения между Ираном и США.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сделал важное заявление: Анкара готова рассмотреть свое участие в операциях по разминированию Ормузского пролива. Однако это произойдет только после того, как Иран и Соединенные Штаты заключат мирное соглашение. Об этом, ссылаясь на агентство Reuters, сообщила "Европейская правда".

Выступая перед представителями СМИ в Лондоне в пятницу вечером, Фидан подчеркнул, что после достижения любого соглашения разминирование будет осуществляться специальной технической группой. Он также отметил, что Турция в целом позитивно оценивает подобные инициативы, считая их своим гуманитарным долгом.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара не столкнется с "никакими проблемами" при участии в разминировании, если мирное соглашение будет достигнуто. Однако дипломат предупредил: Турция изменит свою позицию, если будущая техническая коалиция стран окажется вовлеченной в конфликт в случае его возобновления.

Фидан выразил уверенность, что все вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, найдут свое решение в ходе предстоящего раунда переговоров в Пакистане. Тем временем, по сообщениям СМИ, американские военные зафиксировали установку новых мин в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции на этой неделе.

Ранее, 17 апреля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания приступят к чисто оборонительной военной миссии. Ее цель – обеспечить и защитить свободу судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Вашингтонский конфуз: перед визитом Карла III вместо британских флагов появились австралийские
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

