Перед прибытием британского короля Карла III в Вашингтон произошел досадный инцидент: городские службы по ошибке вывесили австралийские флаги вместо британских. Агентство Reuters сообщило об этой оплошности, которая, к счастью, была оперативно исправлена.

Неловкая оплошность

По информации агентства Reuters, в самом сердце столицы США, среди двухсот тридцати флагов, приготовленных к торжественному визиту монарха, неожиданно обнаружилось пятнадцать австралийских стягов. Эту досадную оплошность допустили городские службы, ответственные за праздничное оформление улиц.

Оперативное исправление

Представители департамента транспорта округа Колумбия поспешили заверить общественность, что все ошибочные флаги уже убраны. Теперь британского короля встречает исключительно подобающая символика его страны.

Значимость визита

Интересно отметить, что де-юре Карл III по-прежнему является главой Австралии, хотя эта должность носит чисто номинальный характер. Нынешний государственный визит приурочен к знаменательной дате – 250-летию подписания Декларации независимости Соединенных Штатов.

Целью этой важной поездки является укрепление союзнических связей между странами. Агентство Reuters подчеркивает, что эти отношения в последнее время столкнулись с определенными сложностями из-за напряженной ситуации вокруг Ирана.

Дальнейшие планы монархов

Планируется, что Карл III и королева Камилла не ограничатся только Вашингтоном. Их маршрут также включает посещение оживленного Нью-Йорка и исторического штата Вирджиния.