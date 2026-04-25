Опасная трансформация

Концепция повсеместной проверки возраста стремительно трансформируется из защитной меры в инструмент для тотальной слежки. Об этом тревожном развитии событий заявил глава Proton Энди Йен. Он считает, что текущий курс на обязательную верификацию в интернете уже формирует основу для масштабного сбора персональных данных, уничтожая анонимность.

Попытки внедрить возрастные проверки активно ведутся в десятках стран и почти в половине американских штатов. Законодатели стремятся оградить детей от опасного контента, однако на деле пользователей вынуждают предъявлять документы или проходить биометрическую идентификацию даже для обычного просмотра страниц. Правозащитники давно бьют тревогу, утверждая, что такой подход кардинально меняет саму структуру интернета.

Утечки данных: неизбежная реальность

Основная претензия главы Proton Энди Йена касается не благородной цели, а архитектуры самой системы. Возрастная верификация почти всегда подразумевает сбор и хранение конфиденциальных данных сторонними сервисами. Опыт последних лет убедительно демонстрирует, что подобные базы данных неизбежно становятся жертвами утечек.

Например, в октябре 2025 года платформа Discord официально признала взлом своего подрядчика, ответственного за верификацию пользователей. В результате этого инцидента злоумышленники получили доступ к информации более 70 000 человек, включая их фотографии документов. Государственные инициативы, по мнению критиков, не внушают большего доверия.

Так, приложение Евросоюза для проверки возраста, по сообщениям, было взломано исследователями всего за несколько минут. Логика проста: чем больше ценной информации сосредоточено в одном месте, тем более привлекательной мишенью она становится для хакерских атак. При этом речь идет не о легко заменяемых паролях, а о документах и биометрических данных, которые невозможно просто так изменить после утечки.

Скрытые мотивы платформ и расширение контроля

Энди Йен также обращает внимание на еще одну грань проблемы – скрытые интересы крупных технологических платформ. Он считает, что некоторые компании поддерживают возрастную верификацию не только из искренней заботы о безопасности пользователей. Передача контроля на уровень всей сети или непосредственно устройств снимает с сервисов часть ответственности за размещаемый контент, позволяя им сохранить свои прибыльные рекламные модели.

Уже активно обсуждаются предложения о том, чтобы проверку возраста осуществляли операционные системы, такие как Apple и Google. В Великобритании компания Apple уже внедрила подобные механизмы, что спровоцировало острую критику со стороны защитников конфиденциальности. Однако риски не ограничиваются лишь возрастными ограничениями.

Если система способна блокировать доступ по одному параметру, то расширить список критериев не составит труда. Эти же механизмы могут быть использованы для фильтрации контента по стране проживания, социальному статусу или любым другим признакам. В такой модели анонимность полностью исчезает, что значительно усложняет работу журналистов, активистов и всех, кто нуждается в защищенном общении.

Путь к безопасной верификации и корень проблемы

Тем не менее, полный отказ от верификации Энди Йен считает нереалистичным сценарием. Поэтому, по его убеждению, систему необходимо выстраивать совершенно иначе. Проверка должна осуществляться непосредственно на устройстве пользователя, исключая передачу документов на удаленные серверы.

Биометрические данные допустимо использовать лишь для моментальной проверки с последующим немедленным удалением. В итоге система должна выдавать лишь один ответ – достиг ли пользователь требуемого возраста – без какой-либо привязки к его личности. Передача этого ответа должна происходить с использованием сквозного шифрования.

Исходный код подобных решений, по мнению Йена, обязан быть открытым, чтобы каждый мог убедиться в прозрачности и безопасности механизма. Принцип здесь предельно ясен: наиболее безопасны те данные, которые вообще не были собраны. Если базы данных не существует, ее невозможно взломать, передать третьим лицам или использовать не по назначению.

Кроме того, основной источник угроз для детей и взрослых в интернете кроется не в отсутствии проверок, а в бизнес-модели, ориентированной на рекламу и удержание внимания пользователей. Платформы получают прибыль, стимулируя пользователей проводить как можно больше времени онлайн, и активно подстраивают контент под эти интересы. Пока эта фундаментальная модель не изменится, любые технические барьеры будут действовать лишь частично, не решая корень проблемы.