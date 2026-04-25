The Wall Street Journal сообщает, что Европейский Союз, возможно, будет вынужден пересмотреть вопрос финансирования Украины уже в следующем году. По информации дипломатов, Киеву потребуется дополнительно 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных нужд.

Европейскому Союзу, вероятно, придется вновь рассмотреть вопрос финансовой поддержки Украины уже в следующем году, несмотря на недавнее утверждение Советом ЕС кредита в 90 миллиардов евро. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в пятницу, 24 апреля, хотя ранее предполагалось, что вопрос финансирования не возникнет до 2028 года.

Этот кредит от ЕС должен был покрыть две трети бюджетных и оборонных потребностей Украины на текущий и следующий годы. Параллельно Япония и несколько западных стран, включая Великобританию, обсуждают предоставление Киеву около 45 миллиардов евро до конца 2027 года, но эти соглашения пока не финализированы, уточняет WSJ.

WSJ: Киеву необходимы дополнительные 19 миллиардов евро

Согласно дипломатическим источникам, дефицит финансирования Украины на следующий год значительно увеличился с момента начала планирования кредита. Киеву потребуется еще 19 миллиардов евро для покрытия бюджетных нужд в 2027 году.

Издание отмечает, что обстановка усугубляется множеством факторов, включая кризис в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа и повышение цен на энергоносители из-за конфликта в Иране.

Совет ЕС одобрил кредит для Киева

23 апреля Совет ЕС официально утвердил кредит для Украины, а также принял 20-й пакет санкций против Российской Федерации. Оба решения были единогласно одобрены в рамках письменной процедуры, о чем сообщило постоянное представительство Кипра, председательствующего в ЕС.

Министр финансов Республики Кипр Макис Керавнос заявил: "Сегодня Совет утвердил последний элемент, необходимый для выделения Украине кредита в размере 90 млрд евро. Председательство Кипра неустанно работало над тем, чтобы все необходимые элементы для предоставления кредита были на месте".

По словам министра, выплаты по кредиту начнутся "так скоро, как это возможно, чтобы обеспечить жизненно важную поддержку наиболее насущных бюджетных потребностей Украины". Он также подчеркнул: "ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Венгрия отменила вето после смены власти

Кредит в 90 миллиардов евро, предназначенный для Украины на 2026-2027 годы, был согласован еще в декабре 2025 года, но долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии. Украина уже пятый год противостоит полномасштабной военной агрессии РФ.

После парламентских выборов в Венгрии лидер победившей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр пообещал не препятствовать выделению кредита Украине. Он также уточнил, что Будапешт не планирует участвовать в непосредственном финансировании.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис 21 апреля заявил, что Брюссель ожидает выплаты первого транша к концу мая или началу июня.