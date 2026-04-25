Новое исследование, опубликованное в престижном журнале Science, проливает свет на удивительное прошлое нашей планеты. Сто миллионов лет назад, в эпоху динозавров, океаны Земли могли быть домом для поистине гигантских осьминогов.

Эти древние обитатели морских глубин, вероятно, представляли собой грозных и мощных хищников. Их крепкие щупальца служили для надёжного захвата добычи, а клювообразные челюсти позволяли с лёгкостью раскусывать раковины и кости других морских существ.

Изучив прекрасно сохранившиеся окаменелости челюстей этих осьминогов, учёные пришли к ошеломляющему выводу: их размеры могли достигать до 19 метров. Это делает их потенциально самыми крупными беспозвоночными, когда-либо известными науке.

Что челюсти могут сказать о мозге

Долгие годы палеонтологи придерживались мнения, что доминирующими морскими хищниками были позвоночные, такие как рыбы и рептилии. Беспозвоночным, включая осьминогов и кальмаров, отводилась лишь второстепенная роль в пищевой цепи.

Однако исследователи из японского Университета Хоккайдо бросают вызов этой устоявшейся точке зрения. Анализ окаменевших челюстей гигантских осьминогов позволил им сделать вывод, что эти существа были способны раскусывать раковины и скелеты даже крупных рыб и морских рептилий.

Согласно их данным, размер тела этих древних осьминогов варьировался от 1,5 до 4,5 метров. Учитывая длину их мощных щупалец, общая длина этих морских гигантов могла достигать от 7 до 19 метров.

Даже по современным меркам, это колоссальные размеры, особенно для беспозвоночных. Ещё одна любопытная особенность древних осьминогов — неравномерный износ правой и левой стороны их окаменевших челюстей.

Этот факт указывает на то, что животные, скорее всего, предпочитали жевать одной стороной. По мнению учёных, такое сложное пищевое поведение является ярким свидетельством наличия у них хорошо развитого головного мозга.

Грозный хищник

Современные осьминоги поражают своей сообразительностью, способностью решать сложные задачи и изощрёнными тактиками охоты. Эти качества, вероятно, были присущи и их древним собратьям.

Крупнейший из ныне живущих видов, Гигантский осьминог, может похвастаться размахом щупалец более 5,5 метров. Есть даже видеозаписи, где эти морские хищники успешно справляются с акулами длиной более метра.

«Своими присосками и щупальцами они могут крепко захватить это животное — и ему уже не убежать», — поясняет Кристиан Клюг, палеонтолог из Университета Цюриха, который внимательно изучил японское исследование.

Тем не менее, множество вопросов о гигантских осьминогах прошлого остаются без ответа. Эксперты пока лишь строят предположения о точной форме этих существ, размере их плавников или скорости передвижения.

Учёным также не удалось найти окаменелости, которые могли бы раскрыть содержимое желудков этих животных. Такие находки позволили бы сделать более точные выводы об их рационе питания.

Доктор Ник Лонгрич из Университета Бата предполагает, что их основной добычей были аммониты, древние моллюски. Однако, подобно современным осьминогам, эти гиганты могли питаться всем, что попадалось на пути, и при случае нападать на других обитателей моря.

«Пока мы это выясним, пройдет еще немало времени, — считает он. — Сейчас это загадка».