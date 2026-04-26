Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем 0 668

Дата публикации: 26.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем

При необходимости вице-премьер-министр будет представлять Петера Мадяра на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях.

Анита Орбан, которая станет министром иностранных дел в новом правительстве Венгрии, также будет занимать должность вице-премьера в правительстве Петера Мадяра. Об этом сам Мадяр сообщил в соцсети X в субботу, 25 апреля.

Он написал, что кроме выполнения обязанностей министра иностранных дел, Анита Орбан, которая является однофамилицей пока действующего премьер-министра Виктора Орбана, также будет занимать должность вице-премьера в правительстве Тисы.

"Во время отсутствия премьер-министра вице-премьер полностью будет представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях", – отметил Мадяр.

Он добавил, что сегодня Анита Орбан находится в Брюсселе, где вместе с Андрашем Карманом, Иштваном Капитани и Мартоном Меллетей-Барной ведет переговоры с руководством Еврокомиссии по выделению Венгрии средств из фондов ЕС.

Как известно, 9 мая новый парламент Венгрии соберется на учредительное заседание. Тогда Петер Мадяр будет утвержден премьер-министром.

Ранее на этой неделе Мадяр назвал имена семи из 16 министров, которые будут работать в его правительстве.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео