При необходимости вице-премьер-министр будет представлять Петера Мадяра на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях.

Анита Орбан, которая станет министром иностранных дел в новом правительстве Венгрии, также будет занимать должность вице-премьера в правительстве Петера Мадяра. Об этом сам Мадяр сообщил в соцсети X в субботу, 25 апреля.

Он написал, что кроме выполнения обязанностей министра иностранных дел, Анита Орбан, которая является однофамилицей пока действующего премьер-министра Виктора Орбана, также будет занимать должность вице-премьера в правительстве Тисы.

"Во время отсутствия премьер-министра вице-премьер полностью будет представлять его на заседаниях правительства и других официальных мероприятиях", – отметил Мадяр.

Он добавил, что сегодня Анита Орбан находится в Брюсселе, где вместе с Андрашем Карманом, Иштваном Капитани и Мартоном Меллетей-Барной ведет переговоры с руководством Еврокомиссии по выделению Венгрии средств из фондов ЕС.

Как известно, 9 мая новый парламент Венгрии соберется на учредительное заседание. Тогда Петер Мадяр будет утвержден премьер-министром.

Ранее на этой неделе Мадяр назвал имена семи из 16 министров, которые будут работать в его правительстве.