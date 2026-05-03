Батальон США, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров, не будет развернут в ФРГ, сообщило Reuters. Мера была предусмотрена на период, пока Европа разрабатывает такие ракеты сама.

США не будут разворачивать в Германии батальон, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров. Берлин ранее настаивал на реализации этого шага в качестве мощного средства сдерживания России. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило агентство Reuters и издание Financial times.

Батальон должен был быть развернут до конца года. Мера была предусмотрена на период, пока Европа разрабатывает такие ракеты самостоятельно. Решение было согласовано в 2024 году при занимавшем пост президента США Джо Байдене и тогдашнем канцлере ФРГ Олафе Шольце (Olaf Scholz). Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил тогда, что данный шаг должен устранить "пробел в потенциале".

Глава Белого дома Дональд Трамп в ночь на 3 мая на фоне конфликта с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) пригрозил сократить присутствие США в Германии "гораздо более чем на 5000 американских солдат".

Эксперт: У ФРГ нет ракет для "контругрозы" РФ

Немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге (Nico Lange) констатировал в эфире Tagesschau, что базирующиеся в Калининграде российские ракеты "представляют для нас угрозу". По его словам, у Германии нет подходящих ракет для создания "контругрозы". "Мы хотели получить их из Америки, но сейчас не получим", - добавил он. Европа должна "как можно скорее создать этот потенциал, потому что это очень важно для нашей безопасности", подчеркнул Ланге.

"Последствия парадоксальны"

Эксперт по вопросам безопасности Кристиан Мёллинг (Christian Mölling) считает, что ситуация вокруг Tomahawk - "гораздо более тревожная новость", чем приказ о выводе около 5000 военнослужащих США из Германии в течение года. Речь идет о "ракетах, способных помешать России еще на этапе развертывания - то есть не только тогда, когда она подойдет к границе НАТО, а значительно раньше", указал он в эфире канала ZDF.

Последствия данного шага парадоксальны, добавил эксперт. Отсутствие данного батальона в ФРГ ослабит сдерживающий потенциал НАТО и тем самым повысит необходимость прямого вмешательства американцев в рамках Североатлантического альянса в случае конфликта, считает он.

Карло Масала (Carlo Masala) из Университета бундесвера в Мюнхене (земля Бавария) заявил газете Welt am Sonntag: "Здесь возникает серьезный пробел в потенциале сдерживания России, который с помощью европейского оружия можно будет восполнить только позднее".

Пентагон объявил о сокращении численности войск в ФРГ на 5000 солдат

Глава Пентагона Пит Хегсет 2 мая отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года. "Мы предполагаем, что вывод войск будет завершен в течение ближайших шести-двенадцати месяцев", - сообщил 2 мая представитель Пентагона Шон Парнелл, уточнив, что решение было принято "после тщательной проверки присутствия войск министерства обороны США в Европе".

По данным Пентагона, в декабре 2025 года на европейских базах было постоянно дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них - около 36 400 - в Германии. Всего у Вооруженных сил США - около 20 объектов в ФРГ, преимущественно на юге и юго-западе страны. В 1985 году, до падения Берлинской стены и окончания холодной войны, в ФРГ были размещены 250 000 американских солдат.

Перепалка Трампа и Мерца

Заявление главы Белого дома по американскому контингенту прозвучало вскоре после перепалки между лидерами двух стран: Фридрих Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне против Ирана, Дональд Трамп в ответ обвинил канцлера ФРГ в поддержке ядерной программы Тегерана.

В первый президентский срок Трамп неоднократно прибегал к угрозе вывода войск США из ФРГ, но шаг не был реализован.