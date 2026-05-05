Объединенные Арабские Эмираты заявили о возобновлении ударов Тегерана - впервые за месяц после заключения перемирия между США и Ираном. Германия осудила атаки на ОАЭ и призвала иранские власти вернуться к переговорам.

Иранские беспилотники и ракеты впервые после начала перемирия между США и Ираном атаковали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Силы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 19 ракет и БПЛА, выпущенных из Ирана, сообщило министерство обороны страны в понедельник, 4 мая, в соцсети X. По данным ведомства, Иран запустил в сторону ОАЭ 12 баллистических ракет, три крылатые ракеты и четыре беспилотника, пишет DW.

The UAE air defence systems engaged 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 UAV’s.



The Ministry of Defence announced that on May 4, 2026, the UAE air defence systems engaged 12 ballistic missiles, 3 cruise missiles, and 4 UAV’s launched from Iran, resulting in 3 moderate… pic.twitter.com/FlrqZyB3Nj — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) May 4, 2026

В районе нефтепромышленного комплекса Эль-Фуджайра после удара иранского беспилотника произошел пожар, сообщила в Х пресс-служба правительства эмирата. В результате атаки трое граждан Индии получили ранения, их госпитализировали. Занятия в школах ОАЭ переведены в онлайн-формат c 5 по 8 мая.

Власти Омана также заявили об обстреле

Власти ОАЭ решительно осудили возобновление ударов со стороны Ирана и заявили о праве на ответные меры. МИД ОАЭ назвал атаку "опасной эскалацией" и указал, что страна "оставляет за собой полное и законное право ответить на эти нападения".

При этом иранское госТВ со ссылкой на высокопоставленного военного заявило, что у Тегерана "не было планов" атаковать ОАЭ.

Между тем власти Омана сообщили об ударе по городу Букха, расположенному недалеко от границы с ОАЭ. По информации оманских СМИ, в результате этой поврежден жилой дом и ранены два рабочих-экспата.

Трамп обвинил Иран в ударе по южнокорейскому судну

Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Иран нанес несколько ударов, в том числе по южнокорейскому судну в Ормузском проливе. По словам главы Белого дома, американские войска уничтожили семь иранских катеров, и это "все, что у них осталось".

Накануне США объявили, что в рамках операции "Проект Свобода" (Project Freedom) будут сопровождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. В Иране ответили, что американское вмешательство в судоходство в проливе будет расценено как нарушение режима прекращения огня, вступившего в силу 8 апреля.

Германия осудила удары Ирана по ОАЭ

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) выразил солидарность с ОАЭ после ударов Ирана: "ОАЭ вновь стали мишенью иранских ударов беспилотниками и ракетами. Мы решительно осуждаем эти атаки. Мы выражаем солидарность народу ОАЭ и нашим партнерам в регионе. Тегеран должен вернуться за стол переговоров и прекратить держать регион и весь мир в заложниках".

"Блокада Ормузского пролива должна быть прекращена. Тегеран не должен разрабатывать ядерное оружие. Не должно быть никаких дальнейших угроз или нападений на наших партнеров", - заключил Мерц.