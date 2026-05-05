Неподалёку от Белый дом мужчина с оружием открыл стрельбу при попытке задержания. По данным PBS, в ответ агенты Секретная служба США применили оружие.

В настоящее время неизвестно, был ли инцидент направлен против президента США Дональда Трампа. Стрельбу неподалеку Белого дома устроил мужчина, которого пытались задержать агенты Секретной службы США. Об этом сообщает PBS.

По словам заместителя директора Секретной службы США Метта Квинна, около 15:30 агенты в гражданском заметили мужчину с оружием неподалеку Белого дома. Они некоторое время следили за ним и вызвали патрульных.

Когда сотрудники в форме приблизились к мужчине, тот попытался убежать, а затем открыл огонь по правоохранителям. В ответ они применили оружие.

Подозреваемый был госпитализирован, также пострадал несовершеннолетний, его жизни ничего не угрожает. Власти продолжают расследование и уточняют, был ли инцидент связан с Дональдом Трампом.