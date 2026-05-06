Арестованный в США российский хакер Артем Ревенский признал вину и заключил соглашение со следствием по обвинениям во взломе и повреждении критической нефтегазовой инфраструктуры в США и других странах, включая Латвию, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы дела, пишет ЛЕТА со ссылкой на Meduza.

Обвинения участнику хакерской группировки Sector 16 Ревенскому предъявили федеральные прокуроры штата Калифорния.

Согласно информации правоохранительных органов, Ревенский помогал получать доступ к критическим системам объектов нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции и Латвии. Целями в основном были страны, которые "считаются врагами российского правительства", отмечают прокуроры.

Ревенский в основном проживал в России, однако был задержан 2 ноября прошлого года в Доминиканской Республике. Оттуда его доставили в американский штат Нью-Джерси и поместили под арест.

Почти шесть месяцев спустя, 30 апреля, Ревенский заключил соглашение со следствием в надежде смягчить наказание, запрашиваемое прокурорами. По данным Bloomberg, по совокупности обвинений хакеру грозит до 27 лет тюрьмы.

Как свидетельствуют документы, поданные в федеральный суд, Ревенский являлся участником хакерской группировки Sector 16.

Министерство юстиции США ранее объявляло вознаграждение в размере 500 тысяч долларов за информацию, которая помогла бы задержать участников этой группировки.

Американские правоохранительные органы характеризуют Sector 16 как любительскую группу, использующую "примитивные методы взлома для получения доступа к промышленным системам управления".

В материалах дела упоминаются как минимум три атаки на промышленную инфраструктуру, к которым, предположительно, был причастен Ревенский.

В частности, в январе 2025 года хакеры Sector 16 взломали объект нефтяной промышленности в Техасе. Им удалось получить доступ к системе SCADA, управлявшей нефтяными насосами и резервуарами хранения.

В том же году группировка взломала нефтегазовое предприятие в Северной Дакоте, после чего разработала план продажи доступа к объекту российскому правительству.

Также были взломаны "объекты в Нью-Йорке и Пенсильвании", однако неизвестно, были ли это нефтеперерабатывающие заводы или другие предприятия.

В материалах дела также описаны планировавшиеся атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.