Тарифы, которые ввел президент США, признаны незаконными - Федеральный суд по международной торговле 0 10

В мире
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Федеральный суд по международной торговле. США.

Американский торговый суд признал незаконными введённые Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на иностранные товары.

Федеральный торговый суд США признал незаконными введенные президентом Дональдом Трампом 10%-ные глобальные пошлины на иностранный импорт, что стало новым ударом по экономической программе администрации всего через несколько месяцев после того, как Верховный суд США отменил ранее введенные им тарифы, пишет Bloomberg.

Ранее введенные пошлины, отмененные Верховным судом 20 февраля, были приняты в соответствии с другим законом — Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В том случае судьи постановили, что Трамп превысил свои полномочия, что положило начало юридической борьбе импортеров за возмещение почти 170 миллиардов долларов.

Тогда Трамп ввел 10-процентные пошлины в феврале в соответствии со статьей 122 Закона о торговле 1974 года, которая ранее никогда не применялась.

Но и теперь суд счел, что президент превысил свои полномочия и не имел права вводить тарифы по новой схеме, которую Администрация использовала вместо старой.

В четверг коллегия из трех судей в Американском суде по международной торговле в Манхэттене удовлетворила ходатайство группы малых предприятий и двух десятков штатов, возглавляемых преимущественно демократами, об отмене пошлин.

Это решение стало очередным ударом по попыткам президента ввести пошлины без участия Конгресса. Министерство юстиции США может обжаловать последнее решение торгового суда, обратившись в Апелляционный суд США по федеральному округу, который вынес решение против администрации Трампа во время предыдущей войны за введение тарифов.

Решение суда стало очередным серьёзным ударом по экономической политике Трампа и его попыткам самостоятельно менять торговые правила США, считает bb.lv. При этом администрация ещё может обжаловать вердикт, поэтому юридическое противостояние вокруг тарифов, вероятно, продолжится.

Светлана Зубова
