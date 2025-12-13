Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками
33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве
К чему бы это - в магазинах Латвии стали больше воровать
Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии
«Внучка пропустила останки Тархова через мясорубку вместе с гречкой»: жуткие подробности убийства экс-мэра Самары
Полиция задержала двоих за кражу телекоммуникационного кабеля в Кенгарагсе
В Латвии нелегалов перевозят даже на «свадебных» машинах
Виртуального министра искусственного интеллекта Албании подозревают во взятке в 1,3 миллиона евро
Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Работник спортивного клуба за сексуальное насилие над детьми приговорен к 12 годам
На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии особо крупную сумму
Во Франции наступает пик рождественских квартирных краж
В Литве убивают молодых женщин: обывателей успокаивают – шанс стать следующей жертвой невелик
Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе
«Фотографировал детей в бассейне и спаивал женщин с преступной целью» - задержали педофила
