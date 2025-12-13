Baltijas balss logotype
Криминал

Изображение к статье: Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками
ЧП и криминал

Таможня обнаружила 3,5 миллиона контрабандных сигарет в вёдрах, наполненных опилками

0
Изображение к статье: 33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве
ЧП и криминал

33-летнюю звезду социальных сетей зверски избили в Москве

3
Изображение к статье: К чему бы это - в магазинах Латвии стали больше воровать
ЧП и криминал

К чему бы это - в магазинах Латвии стали больше воровать

1
Изображение к статье: Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии
ЧП и криминал

Полмиллиона евро за свободу: суд выпустил подозреваемого в крупнейшей схеме отмывания денег в Латвии

2
Изображение к статье: Глава крупного города России и не подозревал о своем жутком конце.. Иконка видео
ЧП и криминал

«Внучка пропустила останки Тархова через мясорубку вместе с гречкой»: жуткие подробности убийства экс-мэра Самары

0
Изображение к статье: Полиция задержала двоих за кражу телекоммуникационного кабеля в Кенгарагсе
ЧП и криминал

Полиция задержала двоих за кражу телекоммуникационного кабеля в Кенгарагсе

1
Изображение к статье: В Латвии нелегалов перевозят даже на «свадебных» машинах
ЧП и криминал

В Латвии нелегалов перевозят даже на «свадебных» машинах

1
Изображение к статье: Такой национальный имидж создали разработчики Диэллы. Иконка видео
ЧП и криминал

Виртуального министра искусственного интеллекта Албании подозревают во взятке в 1,3 миллиона евро

1
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
В мире

Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»

2
Изображение к статье: Работник спортивного клуба за сексуальное насилие над детьми приговорен к 12 годам
ЧП и криминал

Работник спортивного клуба за сексуальное насилие над детьми приговорен к 12 годам

0
Изображение к статье: На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии особо крупную сумму
ЧП и криминал

На прошлой неделе мошенники выманили у жителей Латвии особо крупную сумму

0
Изображение к статье: Руками мастера можно отжать любой замок. Иконка видео
ЧП и криминал

Во Франции наступает пик рождественских квартирных краж

0
Изображение к статье: В Литве убивают молодых женщин: обывателей успокаивают – шанс стать следующей жертвой невелик
ЧП и криминал

В Литве убивают молодых женщин: обывателей успокаивают – шанс стать следующей жертвой невелик

2
Изображение к статье: Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе
ЧП и криминал

Часовой магазин в Старой Риге ограбила сербская банда, гастролирующая по Европе

0
Изображение к статье: «Фотографировал детей в бассейне и спаивал женщин с преступной целью» - задержали педофила
ЧП и криминал

«Фотографировал детей в бассейне и спаивал женщин с преступной целью» - задержали педофила

2
