Забавные и трогательные

Ежей нельзя поить молоком и почему они не живут в лесу - музей природы
Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара
«Испанцы» проиграют, если не возьмут в союзники лис?
Сфоткали медведя, который забрел во двор дома в Резекненском крае
У Латгальской Мары президента Латвии приветствовал Джек
Неужели в Гауе завелась анаконда?
В США и Европе находят пауков-зомби, зараженных смертельным грибком
Дерзкие беглецы: как животные обводили людей вокруг пальца
