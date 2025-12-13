Baltijas balss logotype
Забавные и трогательные

Изображение к статье: Ежей нельзя поить молоком и почему они не живут в лесу - музей природы
В мире животных

Ежей нельзя поить молоком и почему они не живут в лесу - музей природы

0
Изображение к статье: Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты
В мире животных

Косатки пошли на абордаж – они массово топят парусные яхты

1
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных

Лемуры научат космонавтов впадать в спячку

0
Изображение к статье: Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара
В мире животных

Родившийся в Рижском зоопарке малыш - такой маленький, а уже капибара

0
Изображение к статье: «Испанцы» проиграют, если не возьмут в союзники лис?
В мире животных

«Испанцы» проиграют, если не возьмут в союзники лис?

0
Изображение к статье: Сфоткали медведя, который забрел во двор дома в Резекненском крае
В мире животных

Сфоткали медведя, который забрел во двор дома в Резекненском крае

2
Изображение к статье: У Латгальской Мары президента Латвии приветствовал Джек
В мире животных

У Латгальской Мары президента Латвии приветствовал Джек

2
Изображение к статье: Неужели в Гауе завелась анаконда? Иконка видео
В мире животных

Неужели в Гауе завелась анаконда?

1
Изображение к статье: В США и Европе находят пауков-зомби, зараженных смертельным грибком
В мире животных

В США и Европе находят пауков-зомби, зараженных смертельным грибком

0
Изображение к статье: Дерзкие беглецы: как животные обводили людей вокруг пальца
В мире животных

Дерзкие беглецы: как животные обводили людей вокруг пальца

0

